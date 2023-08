Comunicado do Business Wire :Thales

-- Criação significativa de valor para os acionistas da Thales: US$110 milhões em custo de taxa de execução e sinergias de receita Perfil financeiro melhorado do segmento de Identidade e Segurança Digital (DIS) Aumento importante dos lucros por ação (EPS) ajustados a médio prazo Retorno sobre capital empregado (ROCE)3 ajustado pela transação acima do custo médio ponderado de capital (WACC) no ano cinco após desfecho do negócio

-- Com esta aquisição, a Thales leva seu negócio de segurança cibernética para o próximo nível. A Imperva permitirá o crescimento da segurança de dados e a entrada da Thales no mercado de segurança de aplicativos. O negócio total de segurança cibernética da Thales gerará mais de EUR2,4 bilhões em receitas2.

A Thales (Euronext Paris: HO) anunciou que chegou a um acordo com a Thoma Bravo, uma importante empresa de investimento em software, para a aquisição de 100% da Imperva, empresa líder em segurança cibernética de dados e aplicativos com sede nos Estados Unidos, por um valor de US$ 3,6 bilhões1.

-- A aquisição está alinhada com a estrutura disciplinada de implementação de capital da Thales, sem impacto na política de dividendos existente do Grupo ou no programa de recompra de ações em andamento.

-- As novas metas financeiras definidas para a atividade de DIS da Thales são: Crescimento orgânico das vendas 2024-2027: de +6% a +7%, Margem do EBIT3 de 2027 para 16,5%.

Patrice Caine, presidente e CEO da Thales, declarou: "A aquisição da Imperva é um marco importante na estratégia de segurança cibernética da Thales. Com esta aquisição, estamos aproveitando uma oportunidade única para acelerar nossas capacidades de segurança cibernética e estamos dando um passo importante em direção à nossa ambição de criar um protagonista integrado de segurança cibernética global de nível internacional, fornecendo um portfólio abrangente de produtos e serviços. Temos um grande respeito pelas ofertas inovadoras e segurança de dados e aplicativos da Imperva. Ambas as empresas compartilham a mesma visão e o mesmo DNA. Mal podemos esperar para entrar na próxima fase do nosso crescimento juntos. Queremos receber a Imperva na Thales para melhorar ainda mais nossas soluções de segurança cibernética e ajudar os clientes a enfrentar seus desafios de segurança digital mais importantes."

Seth Boro, sócio-gerente da Thoma Bravo, declarou: "A Imperva é uma força líder em segurança cibernética com um histórico impressionante de fornecer soluções de segurança de ponta e proteger os clientes em todos os estágios de sua transformação digital, desde o nível do aplicativo até o nível dos dados. Ao longo de nossos mais de quatro anos de parceria, a Imperva se diferenciou ainda mais no competitivo mercado de segurança cibernética por meio de crescimento e inovação acelerados,com sua abordagem exclusiva para segurança de ponta a ponta de dados e aplicativos. Durante esse período, a empresa executou com sucesso três aquisições que fortaleceram suas ofertas e recursos de produtos para proteger melhor os dados e aplicativos críticos dos clientes. Estamos orgulhosos do que construímos por meio de nossa parceria com Pam Murphy e a equipe da Imperva e esperamos ver o sucesso contínuo da empresa como parte do portfólio de segurança diversificado e inovador da Thales."

Aquisição de um protagonista importante em segurança de dados e aplicativos

Com mais de meio bilhão de dólares em receita nos últimos 12 meses em 2022, e mais de 1,4 mil funcionários, a Imperva é líder em segurança cibernética, protegendo aplicativos cruciais, APIs e dados em qualquer lugar e escala. Com uma abordagem integrada que combina segurança de ponta, segurança de aplicativos e segurança de dados, a Imperva protege as empresas em todas as etapas de sua jornada digital.