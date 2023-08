Comunicado do Business Wire :Intelinair

As empresasIntelinair e Eiwa anunciaram hoje que firmaram um acordo de colaboração em pesquisa e distribuição pelos próximos anos. Nos termos do acordo, a Eiwa licenciará a tecnologia de analítica de drones para campos de milho e soja da Intelinair para aquisição na biblioteca de analíticas do Eiwa Vault, para seus clientes de pesquisa nos Estados Unidos e América do Sul. A tecnologia ajudará a monitorar e avaliar campos de milho e soja no início da temporada.

"Através deste acordo, os usuários da Eiwa nos Estados Unidos e América do Sul poderão utilizar nossas analíticas de drones não apenas em fazendas comerciais, mas também em aplicações de parcelas de pesquisa", disse Orlando Saez, Líder Global de Negócios da Intelinair. "A Eiwa possui especificações rigorosas para altura e contagem de plantas de milho e soja em parcelas de pesquisa e ensaios. Estamos felizes pois nossas analíticas foram extensivamente testadas para atender à precisão necessária em uma ampla variedade de condições de campo, aumentando o valor agregado para nossos clientes."

Carlos Hirsch, CRO da Eiwa, disse: "Isso marca uma nova fase importante para a Eiwa e seus clientes, pois abrimos nossa Biblioteca de Analíticas para também oferecer análises dos melhores fornecedores do setor. Através dessa colaboração com a Intelinair, podemos fornecer aos nossos clientes em todo o mundo uma analítica de imagens mais abrangente e completa, de um líder de mercado, diretamente da nossa plataforma Eiwa Vault. Esperamos que isso seja apenas o começo de uma parceria longa e bem-sucedida."

Outros termos do acordo não foram divulgados.