A festa de Lionel Messi em Miami continua. O Inter se classificou para as oitavas de final da Leagues Cup nesta quarta-feira (2) ao vencer o Orlando City por 3 a 1, no primeiro derby da Flórida para o craque argentino, que conseguiu sua segunda dobradinha consecutiva.

De gol em gol - já marcou cinco em três partidas -, Messi já se tornou o ídolo indiscutível de uma torcida que agora sonha em vencer este torneio disputado pelas equipes da MLS (Estados Unidos e Canadá) e da liga mexicana.

O jogo começou da melhor forma para o Inter Miami. Sergio Busquets comandava o meio-campo, o time jogava com paciência e só faltava Messi entrar mais no jogo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

'La Pulga' não demorou a aparecer. Aos 6 minutos, Robert Taylor recebeu pela esquerda, encarou o lateral do time adversário, acelerou para o centro e viu Messi se livrar da marcação na área. O atacante deu um passe brilhante e por cima da defesa, que o capitão argentino dominou e finalizou na rede.