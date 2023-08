Cidade termal da Armênia quer esquecer as 'cicatrizes da guerra'

Jermuk já foi a estação de águas termais mais frequentada da Armênia, mas a cidade perto da fronteira com o Azerbaijão está sem turistas desde setembro de 2022, depois de ser alvo de uma série de bombardeios.

No parque desta região montanhosa com múltiplas fontes de água quente, o coaxar das rãs e o grasnar de um cisne solitário quebram o silêncio.

Embora as autoridades locais afirmem que Jermuk está pronta para receber visitantes, os moradores consideram o trauma dos ataques de artilharia do Azerbaijão muito recente para a volta do turismo.

Os dois países vizinhos do Cáucaso se enfrentam regularmente, em conflito desde a queda da União Soviética.

"As cicatrizes da guerra já não são visíveis nas ruas, mas estão na alma das pessoas", resumiu Ovsanna Stepanian, dona de um restaurante nesta cidade termal.

"Os hotéis e restaurantes estão quase vazios, trabalham no prejuízo", lamenta Stepanian, de 42 anos.