Amazon supera expectativas com US$ 6,7 bilhões de lucro no 2T

A Amazon superou amplamente suas previsões e as do mercado no segundo trimestre, com um faturamento de 134,4 bilhões de dólares (R$ 660,1 bilhões, na cotação atual) e um lucro líquido de 6,7 bilhões de dólares (R$ 32,9 bilhões), graças a uma forte alta das vendas online na América do Norte.

Em comunicado publicado após o fechamento de Wall Street, a empresa informou um aumento de 11% em seu faturamento com relação ao mesmo período no ano passado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O mercado esperava um lucro líquido de 3,6 bilhões de dólares (R$ 17,7 bilhões), de modo que suas ações subiam com força, quase 7% nas transações eletrônicas fora do horário de operações.

juj/vmt/mr/atm/ic/am