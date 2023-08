Alemanha empata com Coreia do Sul e é eliminada da Copa feminina; Marrocos faz história

Depois das eliminações de Brasil e Canadá, a Alemanha protagonizou a terceira grande surpresa da Copa do Mundo feminina ao cair na primeira fase, com um empate em 1 a 1 com a coreia do Sul nesta quinta-feira (3), pelo Grupo H.

As alemãs, bicampeãs mundiais, saíram atrás no placar logo aos seis minutos com um gol de Cho So-hyun, que recebeu livre na área e só tocou na saída da goleira.

O empate veio ainda no primeiro tempo, com a capitã Alexandra Popp (42'), que marcou de cabeça após cruzamento de Svenja Huth pela direita.

Com este resultado, e a também surpreendente vitória do Marrocos sobre a Colômbia por 1 a 0 no outro jogo da chave, a Alemanha volta mais cedo para casa.

Apesar de dependerem de si mesmas, as alemãs sofreram um gol muito cedo, o que aumentou a tensão do jogo.

Sem pontaria, a Alemanha teve 14 finalizações em todo o duelo, mas apenas quatro foram na direção do gol sul-coreano.

Autora do gol alemão, Popp perdeu a principal oportunidade do segundo tempo, acertando uma cabeçada no travessão (60').

A atacante se despede do Mundial como uma das artilheiras do torneio com quatro gols, ao lado da japonesa Miyazawa, que vai disputar as oitavas de final.

Por sua vez, Marrocos fez história ao se classificar para as oitavas de final em sua primeira participação na Copa feminina.

As marroquinas venceram a Colômbia graças ao gol da atacante Anissa Lahmari nos acréscimos da primeira etapa (45'+4), após rebote da goleira Catalina Pérez em cobrança de pênalti.

Mesmo com a derrota, as colombianas se classificaram em primeiro do grupo com os mesmos seis pontos do Marrocos, mas com melhor saldo de gols, e vão enfrentar a Jamaica na próxima fase.

"É um adversário difícil, que não sofreu gols e é muito forte na defesa", previu o técnico da Colômbia, Nelson Abadía.

Já as marroquinas entrarão em campo contra a França por uma vaga nas quartas de final.

"Trabalhamos muito ao longo destes três anos, esta é a recompensa pelo trabalho que fizemos", comemorou o técnico da seleção do Marrocos, o francês Reynald Pedros.

