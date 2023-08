Acidente de ônibus com migrantes deixa 17 mortos no México

De acordo com os jornais locais, entre as vítimas estariam cidadãos da Índia e da África.

Pelo menos 17 pessoas morreram e 22 ficaram feridas depois que um ônibus com passageiros locais e migrantes despencou de um barranco nesta quinta-feira (3) em uma rodovia no estado de Nayarit, no noroeste do México, informaram autoridades.

O ônibus havia partido da Cidade do México com destino a Tijuana, na fronteira com os Estados Unidos, um dos muitos pontos escolhidos pelos migrantes para entrar em território americano.

As autoridades não forneceram detalhes sobre as nacionalidades dos passageiros do ônibus de uma empresa privada.

Muitos migrantes sem documentos percorrem as rodovias do México com destino à fronteira com os Estados Unidos para pedir asilo ou tentar cruzar ilegalmente.