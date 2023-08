Tufão deixa um morto e 200.000 casas sem energia elétrica no Japão

Uma pessoa morreu e quase 200.000 casas estavam sem energia elétrica na ilha de Okinawa, sul do Japão, após a passagem do tufão Khanun, informou a imprensa local.

O tufão, considerado "muito poderoso" pela Agência Meteorológica do Japão (JMA), provocou fortes chuvas e ventos de 162 km/h, com picos de até 234 km/h.

O tufão segue em direção oeste, para a China, onde deve chegar no fim de semana.

Um homem de 90 anos morreu depois de ficar bloqueado na terça-feira em uma garagem que desabou, provavelmente devido aos fortes ventos, informou a imprensa local, que também citou um balanço de 35 feridos.

De acordo com a empresa de energia elétrica de Okinawa, quase 200.000 residências, um terço do total no departamento de Okinawa, permaneciam sem luz nesta quarta-feira.

