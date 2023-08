Pauta de infográficos

* Ucrânia-Rússia-conflito:

1/ Portos próximos à foz do Danúbio pelos quais os cereais da Ucrânia são exportados. (189x159 mm) - Atualização disponível

2/ Mapa da capital russa, Moscou, localizando o distrito de negócios da City, alvo de um ataque com drones. (135x110 mm) - Disponível

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

3/ Número de combates e civis mortos na guerra da Ucrânia, de acordo com uma contagem da ONG ACLED, desde 24 de fevereiro de 2022. (135x67 mm) - Atualização disponível

4/ Mapa da Ucrânia com a situação em 2 de agosto às 4h (Bras.). (135x158 mm) - Atualização disponível

*Níger-política-golpe:

1/ Mapa da África com a presença militar da França no Sahel em 2023. (135x100 mm) - Disponível

2/ Mapa dos países-membros da Comunidade Econômica de Estados da África Ocidental (CEDEAO), incluindo os sancionados após um golpe de Estado. (90x86 mm) - Reenvio disponível

3/ Mapa de Niamey, capital de Níger, localizando o palácio presidencial, o aeroporto internacional, a base aérea e a embaixada da França. (135x90 mm) - Reenvio disponível

4/ Localização das bases e destacamentos militares da Françe e dos Estados Unidos no Níger. (89x79 mm) - Disponível

* Animais-ciência-paleontologia: dados sobre o esqueleto da "Perucetus colossus", espécie de baleia extinta descoberta recentemente, que poderia ser o animal mais pesado que existiu. (89x86 mm) - Disponível

* Clima-meio-ambiente-montanhas-florestas: mapa dos Cárpatos, no centro da Europa. (135x112 mm) - Disponível

* Japão-tufão-Khanun-clima-meteorologia: mapa com o trajeto e previsão da velocidade do vento do tufão Khanun. (90x88 mm) - Atualização disponível

* FBL-WC-2023-feminino-grupos: classificações da Copa do Mundo de futebol feminino na Austrália e Nova Zelândia. (180x76 mm) - Atualização disponível

* FBL-Sul-americana-2023-oitavas-Conmebol: partidas e resultados das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2023. (90x75 mm) - Atualização disponível

*FBL-Libertadores-oitavas-Conmebol: partidas e resultados das oitavas de final da Copa Libertadores-2023. (90x74 mm) - Atualização disponível

Contato: M[email protected] - http://www.afpforum.com/AFPForum/