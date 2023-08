PRINCIPAIS NOTÍCIAS

PAPA PORTUGAL: Europa deve ser 'construtora de pontes' para paz na Ucrânia, diz papa

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Rússia ataca infraestruturas portuárias ucranianas

RIO OPERAÇÃO POLICIAL: Ao menos nove mortos em operação policial no Complexo da Penha, no Rio

=== PAPA PORTUGAL ===

LISBOA:

Europa deve ser 'construtora de pontes' para paz na Ucrânia, diz papa

O papa Francisco pediu, nesta quarta-feira (2), que a Europa seja "construtora de pontes" para a paz na Ucrânia, neste início de sua visita de cinco dias a Lisboa para participar da multitudinária Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Rússia ataca infraestruturas portuárias ucranianas no Danúbio

Vários ataques russos com drones provocaram danos significativos nesta quarta-feira (2) às infraestruturas portuárias da Ucrânia no Danúbio, cruciais para a exportação de grãos.

DAVYDKOVO:

Vida e morte de um ativista russo 'corajoso, mas louco', contrário à guerra

Durante seu julgamento, Anatoly Berezikov disse, em diferentes ocasiões, que tinha medo de "desaparecer". Duas semanas depois, em 14 de junho, foi encontrado morto em sua cela no sudoeste da Rússia.

=== RIO OPERAÇÃO POLICIAL ===

RIO DE JANEIRO:

Ao menos nove mortos em operação policial no Complexo da Penha, no Rio

Ao menos nove pessoas morreram nesta quarta-feira (2) em uma operação policial contra o tráfico de drogas no Complexo da Penha, um conjunto de favelas na zona norte do Rio de Janeiro, informou a Polícia Militar.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Trump é indiciado por tentar reverter resultado da eleição de 2020

Donald Trump foi indiciado, nesta terça-feira (1º), por seus esforços para reverter os resultados da eleição presidencial de 2020 - a ameaça legal mais séria até agora ao ex-presidente, que busca retornar à Casa Branca.

VALÊNCIA:

Presos em sauna LGBTQIA+ na Venezuela negam acusações

A batida da polícia pegou Iván Valera de surpresa, que disse estar conversando com um amigo quando foi preso. Ele é um dos 33 detidos em uma sauna LGBTQIA+ na Venezuela.

NOVA YORK:

'Não há espaço': centenas de migrantes aguardam alojamento em Nova York

Abdoullahi Diallo, que deixou a Mauritânia em busca de "democracia" e "respeito", é um das centenas de migrantes, a maioria africanos, que aguardam alojamento em Nova York, onde o prefeito pendurou o cartaz "não há espaço".

-- EUROPA

NICE:

Escândalo de vazamentos e conluio abalam o principado de Mônaco

Anteriormente próximo do príncipe Albert II de Mônaco, o antigo administrador dos bens da Coroa, Claude Palmero, exige agora um milhão de euros (5,2 milhões de reais na cotação atual) ao Palácio, no novo episódio de um escândalo que abala o minúsculo mas riquíssimo principado.

-- ÁSIA

FANGSHAN:

Pequim registra chuvas mais fortes em 140 anos

As chuvas que afetaram Pequim nos últimos dias, com inundações letais, foram as mais intensas em 140 anos, desde o início dos registros das tempestades na China, onde as operações de resgate foram intensificadas nesta quarta-feira.

TAIPÉ:

Conflito com a China teria 'consequências desastrosas', diz chanceler de Taiwan

Uma invasão chinesa de Taiwan teria "consequências desastrosas" para o mundo, afirmou nesta quarta-feira (2), em entrevista à AFP, o ministro taiwanês das Relações Exteriores, Joseph Wu, citando como exemplo a importância estratégica da ilha para a indústria de semicondutores e para o comércio marítimo.

=== ECONOMIA ===

NOVA YORK:

O que significa a perda da nota 'triplo A' pelos EUA?

A agência de classificação de risco Fitch rebaixou, na terça-feira (2), a nota da dívida dos Estados Unidos, do máximo AAA para AA+, mas o impacto na maior economia do mundo será apenas simbólico, a menos a curto prazo.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

Inteligência Artificial pode ajudar a detectar câncer de mama

Um programa de Inteligência Artificial (IA) parece ser capaz de reduzir a carga de trabalho dos radiologistas na detecção do câncer de mama, segundo os primeiros resultados de um estudo publicado nesta quarta-feira(2), embora seja cedo para concluir sobre sua eficácia.

CARPATOS:

A luta para proteger os Cárpatos europeus do desmatamento

Em uma floresta nos Cárpatos poloneses, a casca de um velho abeto é marcada por garras. Coberta de galhos e folhagens, a toca de um urso fica a poucos passos de uma área desmatada.

CIDADE DO KUWAIT:

Em um planeta com temperaturas extremas, Kuwait sabe bem o que é calor sufocante

Chão pavimentado, palmeiras altas, lojas e terraços de restaurantes lotados: poderia ser uma avenida como outra qualquer, mas essa rua fica dentro de um shopping center no Kuwait, um dos países mais quentes do planeta.

PARIS:

Baleia extinta pode ser espécie mais pesada que já existiu

Cuidado, baleia azul. Há um novo candidato ao título dos pesos pesados. Uma baleia recém-descoberta que viveu há quase 40 milhões de anos pode ser o animal mais pesado que já existiu, com base em um esqueleto parcial encontrado no Peru, disseram cientistas nesta quarta-feira (2).

=== ESPORTE ===

-- COPA DO MUNDO FEMININA

MELBOURNE:

Brasil empata com Jamaica (0-0) e está fora da Copa do Mundo feminina

Com a obrigação da vitória para se classificar, o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo feminina ao não passar de um empate em 0 a 0 com a Jamaica nesta quarta-feira (2), em Melbourne.

HAMILTON:

Suécia e África do Sul avançam às oitavas no Grupo G da Copa feminina

A Suécia se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo feminina na primeira colocação do Grupo G, ao derrotar a Argentina por 2 a 0 nesta quarta-feira (2), enquanto a África do Sul, que bateu a Itália por 3 a 2, avançou em segundo.

