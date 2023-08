Papa Francisco poderá receber alta nos próximos dias

Internamento em policlínica de Roma causou apreensão. Após diagnóstico de bronquite, pontífice de 86 anos reage bem a antibióticos. Cabe ainda esclarecer se poderá conduzir celebrações do Domingo de Ramos.Após o papa Francisco ter sido hospitalizado na véspera, devido a uma infecção respiratória, seu quadro clínico "melhorou francamente", declarou a equipe do Hospital Policlínico A. Gemelli, em Roma. "O Santo Padre foi diagnosticado com bronquite infecciosa, que exigiu administração de antibióticos", consta comunicado publicado pelo Vaticano nesta quinta-feira (30/03). Contudo, deverá receber alta "nos próximos dias". Antes, o porta-voz da Santa Sé, Matteo Bruni, informara que Francisco descansara "bem" à noite e "retomou o trabalho", após ler alguns jornais pela manhã. Antes do almoço, também foi à capela do hospital para rezar e assistir à missa. Segundo a imprensa, Francisco fez uma tomografia computadorizada do tórax e outros exames, que descartaram pneumonia, e seu estado de saúde não era preocupante após os resultados. Esses problemas de saúde ocorrem a apenas três dias do Domingo de Ramos, que inicia os ritos da Semana Santa. Ainda não está claro se e como o pontífice de 86 anos poderá participar. Internação inesperada A hospitalização do líder católico argentino na quarta-feira causou surpresa e apreensão, pois inicialmente o Vaticano anunciou que ele dera entrada "para controles previamente agendados", sem citar motivos. Além disso, tinha marcada naquela mesma tarde uma entrevista a um programa da emissora de televisão pública RAI, que teve que ser cancelada. "Nos últimos dias, o papa Francisco vinha sofrendo de algumas dificuldades respiratórias e esta tarde foi à Policlínica A. Gemelli para controles médicos", explicou posteriormente a assessoria, especificando que não se tratava de covid-19. No hospital, ele foi acompanhado por seu enfermeiro pessoal, Massimiliano Strappetti. "O papa Francisco está comovido com as muitas mensagens recebidas e expressa sua gratidão pela proximidade e oração", comentou o Vaticano em seu comunicado. É a segunda vez que Francisco dá entrada nesse hospital romano: em 4 de julho de 2021, foi submetido lá a uma cirurgia no cólon, ficando internado por dez dias. Desde então, o papa só vem sofrendo de dores no joelho direito, que o obrigam a andar com bengala ou de cadeira de rodas. Porém garantiu em diversas ocasiões que não quer ser operado. av (AFP,Lusa)