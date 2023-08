Operações policiais no RJ, SP e BA deixam 44 mortos desde sexta-feira

Ao menos nove pessoas morreram nesta quarta-feira (2) em uma operação policial contra o tráfico de drogas no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro. É a mais recente de uma série de incursões em três estados que desde sexta-feira deixaram um total de 44 mortos, segundo as autoridades.

O balanço de mortos na Operação Escudo, iniciada no fim de semana e ainda em andamento na Baixada Santista, aumentou de 14 para 16 nas últimas horas, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Outras 19 mortes foram registradas em ações semelhantes entre sexta e segunda-feira na Bahia.

O objetivo da ação no conjunto de favelas na zona norte do Rio era "localizar e prender integrantes de facções criminosas" da região, cujos líderes se reuniriam nesta quarta, segundo informações de Inteligência que guiaram a operação, informou a nota da Polícia Militar.

A polícia disse ainda que os agentes "foram atacados a tiros" por indivíduos armados e que houve confronto.

"Onze suspeitos foram socorridos" e levados para um hospital, mas "nove deles não resistiram" aos ferimentos. Entre os mortos, há dois líderes de facções criminosas, indicou a polícia.