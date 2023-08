ONGs denunciam detenção de parentes de americano na Arábia Saudita por disputa comercial

Várias ONGs acusaram a Arábia Saudita após a detenção de cinco membros da família de um cidadão americano que iniciou um processo comercial na Pensilvânia contra integrantes da família real, incluindo o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman.

Os cinco detidos compareceram na segunda-feira ao tribunal penal especializado de Riad, uma jurisdição criada em 2008 para casos relacionados com terrorismo, afirmou à AFP Abdullah Alaudh, diretor saudita da ONG Freedom Initiative, com sede em Washington.

Um juiz leu os nomes das cinco pessoas, mas não informou se elas foram acusadas nem anunciou uma data para uma nova audiência, de acordo com Alaudh.

A Freedom Initiative denunciou o processo, alegando que transforma uma "disputa comercial particular em um motivo de detenção injusta" e que constitui "um flagrante abuso de autoridade" por parte do sistema judicial saudita.

Os cinco detidos são parentes de Rakan Nader Aldosari, um americano de 15 anos, cuja família apresentou uma demanda em seu nome em junho de 2020.

A denúncia, apresentada pelo pai de Rakan, o empresário saudita Nader Turki Aldosari, acusa o ex-príncipe herdeiro Mohammed bin Nayef e outras autoridades sauditas de violação de um contrato relacionado a um projeto de refinaria em Santa Lúcia, uma ilha do Caribe.

A denúncia foi modificada mais tarde para incluir a Mohamed bin Salman.

Os tribunais americanos rejeitaram as acusações em maio de 2021, mas as autoridades sauditas prenderam os parentes de Rakan no início do ano, em uma aparente "represália", segundo um comunicado publicado na semana passada pelas ONGs Freedom Initiative, Democracy for the Arab World Now (DAWN) e a associação de defesa dos direitos humanos ALQST, com sede em Londres.

