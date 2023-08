Marta lamenta eliminação do Brasil na Copa feminina: 'Nem nos meus piores pesadelos'

"Não era, nem nos meus piores pesadelos, a Copa que eu sonhava", reconheceu Marta, eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo, após o empate sem gols entre Brasil e Jamaica nesta quarta-feira (2), que eliminou a seleção brasileira na fase de grupos do Mundial feminino.

Uma despedida amarga para a lendária atacante, que começou como titular contra as jamaicanas. Ainda assim, ela reconheceu os avanços do futebol feminino no Brasil.

"É só o começo. O povo brasileiro pedia renovação, está tendo renovação. Acho que a única velha aqui sou eu. A maioria são meninas que têm muito talento e um caminho enorme pela frente. É só o começo para elas. Eu termino aqui, mas elas continuam", declarou a camisa 10 após a partida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Marta destacou que a Copa do Mundo mudou desde que ela participou pela primeira vez do torneio, em 2003, quando as seleções menores eram goleadas com facilidade pelas grandes.

"O futebol feminino vem crescendo, é um produto que dá lucro e dá prazer de assistir, então continuem apoiando", ressaltou a camisa 10.

"A Marta acaba por aqui, não tem mais Copa para a Marta. Eu estou muito grata pela oportunidade que eu tive de jogar mais uma Copa e muito contente com tudo isso que vem acontecendo no futebol feminino do nosso Brasil e do mundo", concluiu.

mas/mcd/cb/tt