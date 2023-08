Irã realiza exercícios navais perto das ilhas do Golfo

A Guarda Revolucionária do Irã iniciou exercícios navais nesta quarta-feira (2) perto de várias ilhas do Golfo controladas por Teerã, mas reivindicadas pelos Emirados Árabes Unidos, informou a imprensa estatal.

"Os exercícios navais da Guarda Revolucionária Islâmica começaram na manhã desta quarta-feira para a defesa das ilhas iranianas no Golfo Pérsico", informou a agência oficial de notícias iraniana Irna.

O comandante da Marinha, Ali Ozmaee, citado pela agência, disse que os exercícios "ocorreram perto da ilha de Abu Musa e ao redor das ilhas Grande e Pequena Tunb". A duração dos exercícios não foi informada.

A agência Irna informou que os navios da Guarda Revolucionária estão equipados com o sistema de mísseis de cruzeiro Ghadir e mísseis balísticos Fath 360.

As três ilhas, localizadas na entrada do Estreito de Ormuz, por onde passa 20% do petróleo mundial transportado por via marítima, há décadas são fonte de discórdia entre os Emirados e o Irã.

