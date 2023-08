Dançarinas denunciam Lizzo em processo de assédio no ambiente de trabalho

A cantora americana Lizzo está sendo processada por três dançarinas que acusam a estrela da música pop de criar um ambiente de trabalho hostil, segundo os documentos judiciais aos quais a AFP teve acesso.

"As denunciantes Arianna Davis, Crystal Williams e Noelle Rodriguez alegam assédio sexual, religioso e racial, discriminação por deficiência, agressão e cárcere privado, entre outras alegações", afirma um comunicado divulgado pelo escritório de advocacia que representa as dançarinas.

"Davis e Williams foram demitidas, enquanto Rodriguez pediu demissão devido ao comportamento terrível", acrescenta a nota.

A denúncia, apresentada em Los Angeles, afirma que Lizzo pressionou as dançarinas a interagir com pessoas nuas durante uma apresentação no distrito da luz vermelha de Amsterdã, ao qual elas teriam sido pressionadas a comparecer.

Também alega que a líder do corpo de dançarinas da cantora, Shirlene Quigley, fazia comentários sexuais com frequência e proselitismo de suas crenças cristãs, em particular contra o sexo antes do casamento, "apesar dos protestos".

A denúncia também afirma que os diretores brancos da produtora de Lizzo, Big Grrrl Big Touring, Inc. (BGBT), acusavam com frequência os membros negros da equipe de dança de serem "preguiçosos, pouco profissionais e de atitudes ruins"

Os representantes de Lizzo, que tem um discurso de confiança e amor-próprio em suas canções, não responderam aos pedidos de comentários da AFP.

des/sco/dbh/fp