Comunicado do Business Wire :Ferrer

A polipílula cardiovascular desenvolvida pelo Centro Nacional Espanhol de Pesquisa Cardiovascular (CNIC) e pela Ferrer foi incluída pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em sua Lista de Medicamentos Essenciais1.

Essa polipílula cardiovascular inclui três princípios ativos (ácido acetilsalicílico, ramipril e atorvastatina) e teve sua eficácia comprovada na prevenção de eventos cardiovasculares após um ataque cardíaco, reduzindo a mortalidade por causas cardiovasculares em 33%. Isso foi evidenciado pelo estudo SECURE2, com resultados publicados em agosto de 2022 no New England Journal of Medicine3 (NEJM).

"Os resultados do estudo SECURE mostraram, pela primeira vez, que a polipílula cardiovascular desenvolvida pelo CNIC e pela Ferrer alcança reduções clinicamente relevantes em eventos cardiovasculares recorrentes em pacientes que sofreram um infarto do miocárdio", disse o Dr. Valentín Fuster, principal pesquisador do estudo, diretor-geral do CNIC, presidente do Mount Sinai Heart e médico-chefe do Hospital Mount Sinai, em Nova York

Conforme afirmado no relatório da OMS, "medicamentos essenciais são aqueles que satisfazem as necessidades prioritárias de cuidados de saúde de uma população. Eles devem estar sempre disponíveis em sistemas de saúde em funcionamento, em formas de dosagem adequadas, com qualidade garantida e a preços acessíveis para indivíduos e sistemas de saúde."

Segundo Oscar Pérez, diretor de Marketing, Acesso ao Mercado e Desenvolvimento de Negócios da Ferrer, "a redução de 33% na mortalidade cardiovascular demonstra a eficácia do tratamento com o Trinomia4 em comparação com o tratamento padrão. A inclusão dessa solução terapêutica na Lista de Medicamentos Essenciais da OMS confirma nosso objetivo de causar um impacto positivo na sociedade e é um passo importante em nossa missão de proporcionar um valor significativo e diferencial às pessoas com doenças cardiovasculares."

Atualmente, a polipílula cardiovascular desenvolvida pelo CNIC e pela Ferrer está disponível em 25 países, e a viabilidade de ampliar sua distribuição para outros territórios, incluindo os Estados Unidos, está sendo analisada.

