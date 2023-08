Wall Street fecha com tendências mistas

A Bolsa de Nova York fechou em alta nesta terça-feira (1), com o Dow Jones impulsionado pelos bons resultados da Caterpillar.

O principal índice de Wall Street subiu 0,20%, enquanto o tecnológico Nasdaq recuou 0,43% e o ampliado S&P 500 perdeu 0,27%.

"Recentemente, vimos o mercado subir todos os dias, então é normal que haja um dia sem alta. Não quero interpretar demais esse recuo, que é, apesar de tudo, muito fraco", relativizou Steve Sosnick, da Interactive Brokers, que também apontou que houve "realização de lucros".

Um aumento nas taxas dos títulos americanos esfriou o ânimo dos investidores. As taxas dos títulos do Tesouro de 10 anos subiram muito acima de 4%, atingindo máximos em três semanas. "É certo que isso não ajuda" as ações, disse Sosnick à AFP.

Os resultados das empresas foram mistos. A Pfizer perdeu 1,21% após uma queda maior do que o esperado em sua receita no segundo trimestre, enquanto a Merck caiu 1,32% após uma perda de quase 6 bilhões de dólares com a aquisição da Prometheus Biosciences.

A Uber caiu fortemente (-5,68% a 46,65 dólares) devido ao fato de que seus lucros de 394 milhões no segundo trimestre, frente a uma perda de 713 milhões no mesmo período do ano anterior, foram devido à valorização de suas participações em startups, mais que sua própria atividade.

O Dow Jones se manteve em terreno positivo, graças em particular à Caterpillar, cujas ações dispararam 8,85% para 288,63 dólares.

O grupo fabricante maquinário de construção, considerado um termômetro da atividade econômica mundial, informou nesta terça que praticamente dobrou seu lucro líquido no segundo trimestre em comparação com o mesmo período de 2022.

