UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Novo ataque de drones ucranianos contra Moscou

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

MOSCOU:

Novo ataque de drones provoca danos em bairro comercial de Moscou

A Rússia afirmou nesta terça-feira (1) que neutralizou drones de ataque ucranianos em Moscou e no Mar Negro, mas admitiu que um dos aparelhos atingiu um edifício do bairro comercial da capital russa.

(Ucrânia conflito Rússia, 640 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

O efeito teflon de Trump: mais acusações, mais lealdade de seus seguidores

À medida que as crescentes investigações criminais ameaçam suas ambições políticas e sua liberdade, Donald Trump tem conseguido se manter ileso e com uma tendência encorajadora: ele segue muito bem nas pesquisas.

(EUA política eleições Trump Justiça, 760 palavras, já transmitida)

SAN JOSÉ:

OIM pede aumento de esforços contra tráfico de pessoas no corredor migratório da América Central

A Organização Internacional para as Migrações (OIM) incentivou o aumento dos esforços na luta contra o tráfico de pessoas no corredor migratório da América Central, citando a Costa Rica como exemplo.

(Migração CostaRica AméricaCentral)

-- EUROPA

LISBOA:

Jornada Mundial da Juventude começa em Lisboa antes da chegada do papa

A Jornada Mundial da Juventude (JMJ), o maior encontro católico do mundo, começa oficialmente nesta terça-feira (1) em Lisboa, um dia antes da chegada a Portugal do papa Francisco, que, aos 86 anos e apesar do frágil estado de saúde, deve se reunir com mais de um milhão de fiéis nos próximos dias. (Portugal religião Vaticano papa JMJ, 600 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

PEQUIM:

Inundações deixam 20 mortos e 19 desaparecidos na China

Pelo menos 20 pessoas morreram e 19 estão desaparecidas devido às fortes chuvas que afetam Pequim e arredores, onde há bairros inteiros inundados e ruas bloqueadas, informou a imprensa estatal nesta terça-feira.

(China clima meteorología inundações chuvas, 620 palavras, já transmitida)

YANGON:

Junta militar de Mianmar reduz condenação de Suu Kyi de 33 para 27 anos de prisão

A pena de 33 anos de prisão da líder civil Aung San Suu Kyi foi reduzir para 27 anos após um indulto parcial anunciado nesta terça-feira (2) pela junta militar que governa Mianmar.

(Mianmar governo política prisão, 610 palavras, já transmitida)

-- ÁFRICA

NIAMEY:

Países europeus começam a retirar cidadãos do Níger após golpe de Estado

A França começará a retirar seus cidadãos e de outros países europeus do Níger nesta terça-feira (1), seis dias após o golpe de Estado que derrubou um dos últimos governantes pró-Ocidente nesta região da África, onde atuam vários grupos extremistas.

(Níger conflito golpe política, 570 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

=== ECONOMIA ===

SÃO PAULO:

BC prepara corte de taxa de juros, inalterada no último ano

O Banco Central do Brasil (BCB) se prepara nesta quarta-feira(2) para cortar sua taxa básica de juros, há um ano em 13,75%, sem alterações, segundo a expectativa do mercado, em meio à insistente pressão do governo.

(Brasil inflação tasas economia banco)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

ALMERIA:

Desertificação na Espanha acelera o avanço das terras inóspitas

As frequentes secas e a superexploração industrial ou agrícola na Espanha fazem temer uma extensão irreversível de "terras estéreis" - áridas, desprovidas de microrganismos e de vida -, capazes de transformar a "horta da Europa" em um território inóspito.

(Espanha clima meio ambiente seca agricultura)

=== ESPORTE ===

-- COPA DO MUNDO FEMININA

MELBOURNE:

Marta se emociona ao recordar seu legado no futebol

A estrela brasileira Marta se emocionou nesta terça-feira (1) ao recordar seu legado no futebol, em uma carreira na qual foi escolhida seis vezes a melhor jogadora do mundo e em que se tornou uma referência para as mulheres de todo o mundo

(BRA NZL fbl Mundial JAM Mulheres 2023 WC AUS, já transmitida)

AUCKLAND:

Estados Unidos e Holanda se classificam para as oitavas da Copa feminina

Atual campeão, os Estados Unidos se classificaram para as oitavas de final da Copa do Mundo feminina com um empate em 0 a 0 com Portugal nesta terça-feira (1), em Auckland, deixando a primeira posição do Grupo E com a Holanda.

(Fbl EUA POR VIE Mundial Mulheres 2023 WC HOL)

AUCKLAND:

Copa do Mundo expõe disparidade no futebol feminino

A Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia, que pela primeira vez reúne 32 seleções, expôs as grandes disparidades entre equipes cujas jogadoras competem em torneios de alta exigência e aquelas que jogam em ligas semiprofissionais e até amadoras.

(NZL fbl Mundial Mulheres 2023 WC AUS, 630 palavras, já transmitida)

