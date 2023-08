Olympique de Marselha contrata atacante senegalês Iliman Ndiaye

O atacante senegalês Iliman Ndiaye, que participou da campanha do acesso do Sheffield United à Premier League, é o novo reforço do Olympique de Marselha, anunciou o clube francês nesta terça-feira (1).

Aos 23 anos, Ndiaye chega ao Olympique em uma transferência no valor de 17 milhões de euros (R$ 89 milhões na cotação atual), segundo vários veículos de imprensa.

Jogador do Sheffield desde 2019, clube com o qual assinou seu primeiro contrato profissional, o atacante começou a se destacar nas duas últimas temporadas, quando o time estava na segunda divisão inglesa (Championship).

Na temporada passada, ele marcou 14 gols em 46 jogos, despertando o interesse de vários clubes europeus.

Ndiaye, que participou da Copa do Mundo de 2022 pela seleção de Senegal, é a terceira contratação para o setor ofensivo do Olympique em apenas alguns dias, após as chegadas dos atacantes Ismaïla Sarr (25 anos), também senegalês, e do gabonês Pierre-Emerick Aubameyang (34 anos).

