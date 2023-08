Messi fará seu primeiro clássico da Flórida na Copa das Ligas

Em apenas seu terceiro jogo com o Inter Miami, Lionel Messi entrará em campo na quarta-feira (2) para disputar seu primeiro clássico da Flórida, contra o Orlando City, pela fase de 16-avos de final da Copa das Ligas.

Aos 36 anos, o craque argentino está superando as expectativas desde que chegou ao time americano.

Ao lado de seu ex-companheiro de Barcelona Sergio Busquets, Messi transformou o pior time da MLS em um dos de melhor aproveitamento na Copa das Ligas.

O camisa 10 estreou marcando um gol decisivo na vitória do Inter Miami sobre o Cruz Azul por 2 a 1 e fez mais dois na goleada por 4 a 0 sobre Atlanta United, levando sua equipe ao primeiro lugar do Grupo Sul 3.

Na quarta-feira, o técnico Gerardo Martino pode ter à disposição o lateral espanhol Jordi Alba, outro ex-companheiro de Barcelona que se uniu a Messi em sua aventura em Miami.

Alba, de 34 anos, começou a treinar na segunda-feira e ainda não é certo que ele será relacionado para o jogo contra o Orlando City.

O lateral chegou depois à equipe para acompanhar o recente nascimento de seu terceiro filho.

Além dos três ex-Barça, o Inter Miami, copropriedade de David Beckham, contratou nos últimos dias duas promessas do futebol sul-americano para reforçar seu setor de meio-campo: o argentino Facundo Farías e o paraguaio Diego Gómez, ambos de 20 anos.

O primeiro obstáculo para o time de Messi na fase eliminatória da Copa das Ligas é o Orlando City, outra franquia do estado da Fórida, a 400 quilômetros de Miami.

Apesar de ser um clássico "jovem" (o Inter Miami entrou na MLS em 2020), a rivalidade entre as equipes vem crescendo rapidamente, com episódios polêmicos como a vandalização de um mural dedicado a Messi em Miami que foi atribuída a torcedores do Orlando.

O Orlando City domina o histórico do confronto, com cinco vitórias contra três do Inter Miami, além de três empates.

"Temos que enfrentar um time que vem jogando bem e, logicamente, com este fenômeno que é Messi. Estamos todos muito orgulhosos em saber que o melhor jogador do mundo, e possivelmente da história, veio por escolha própria para a MLS", disse o técnico do Orlando City, o colombiano Óscar Pareja.

"Ninguém conseguiu parar Messi em 12 anos", resumiu Pareja. "Mas temos que ter em mente que não enfrentaremos um só jogador, mas toda uma equipe (...) Sabemos do que somos capazes e lutaremos pela vitória. Nosso coração está pronto."

Assim como o Inter Miami, o Orlando City, quinto colocado da Conferência Leste da MLS, se classificou para a fase de 16-avos de final da Copa das Ligas como primeiro de sua chave, o Grupo Sul 2.

Os times vão se enfrentar no estádio DRV PNK, em Fort Lauderdale, casa do Inter.

Prováveis escalações:

Inter Miami: Drake Callender - DeAndre Yedlin, Sergii Kryvtsov, Kamal Miller, Noah Allen - Sergio Busquets, Dixon Arroyo, Benjamin Cremaschi - Robert Taylor, Lionel Messi e Josef Martínez. Técnico: Gerardo Martino.

Orlando City: Pedro Gallese - Kyle Smith, Antônio Carlos, Robin Jansson, Rafael Santos - César Araújo, Wilder Cartagena, Mauricio Pereyra - Iván Angulo, Facundo Torres e Duncan McGuire. Técnico: Óscar Pareja.

