Klopp se diz preocupado com calendário de contratações da Arábia Saudita

O técnico do Liverpool, o alemão Jürgen Klopp, se mostrou preocupado nesta terça-feira (1º) com o calendário de contratações da Arábia Saudita, mais longo do que o europeu, e pediu às instituições do futebol que encontrem "soluções" enquanto vários jogadores deixam a Europa rumo ao país árabe.

Em Singapura, onde os 'Reds' vão enfrentar o Bayern de Munique em amistoso na quarta-feira (2), Klopp expressou sua preocupação ao responder a uma pergunta sobre a provável saída de Sadio Mané, seu ex-jogador no clube inglês e que atualmente defende o time alemão, com destino ao Al-Nassr.

O treinador descreveu a influência saudita como "massiva" e explicou que "o pior é que o período de transferências na Arábia Saudita termina três semanas depois" que o da Europa, acrescentando que "a Fifa e a Uefa precisam encontrar soluções para isso".

Desde o início do ano, clubes sauditas vêm contratando estrelas do futebol europeu, como Cristiano Ronaldo e Karim Benzema.

Na segunda-feira (31), o volante brasileiro Fabinho se tornou o terceiro jogador do Liverpool a deixar a equipe para jogar na Arábia Saudita, pelo Al-Ittihad, depois das saídas de Roberto Firmino para o mesmo clube e de Jordan Henderson para o Al-Ettifaq.

"Já é influente para nós, isso está claro. Teremos que aprender a lidar com isso", acrescentou Klopp.

Já o técnico do Bayern, Thomas Tuchel, relacionou estas movimentações de mercado com o "boom" da Super Liga chinesa há alguns anos.

"Pode ser parecido com o que aconteceu quando a China lançou o seu campeonato", explicou. "Teve uma febre do ouro parecida e agora estamos vendo como outro campeonato tenta ser mais popular e famoso".

"É um pouco cedo para ter uma opinião clara", acrescentou Tuchel, que se definiu como "um observador surpreso" com a situação.

