Jordi Alba diz estar pronto para vencer 'tudo' pelo Inter Miami

O lateral-esquerdo espanhol Jordi Alba, novo reforço do Inter Miami, se mostrou ambicioso nesta terça-feira (1º) ao falar sobre seu futuro na equipe da MLS, durante sua primeira entrevista coletiva na Flórida.

"Venho para competir, para vencer tudo", disse o jogador de 34 anos. "A decisão certa foi vir para cá, um projeto muito empolgante", acrescentou.

O espanhol festejou o encontro no Inter com seus dois ex-companheiros de Barcelona, Lionel Messi e Sergio Busquets, com quem espera partilhar a sua experiência de alto nível.

"Acho que a chegada do Busi (Busquets) e do Leo (Messi) fez o time crescer muito mais", disse Alba. "E vou ser o mesmo jogador que fui na Europa, vou ter a mesma exigência."

O lateral, que treina há apenas dois dias com o Inter Miami, se mostrou confiante em sua condição física após treinar sozinho no Barcelona antes de sua contratação.

Seu treinador, o argentino Gerardo 'Tata' Martino, com quem já trabalhou no Barcelona, não descartou na coletiva de imprensa a estreia de Alba na quarta-feira (3) pelos 16-avos de final da Copa das Ligas (Leagues Cup), contra o Orlando City.

O derby da Flórida será uma oportunidade para o Inter continuar empolgando neste torneio de verão que reúne equipes da MLS (Estados Unidos e Canadá) e da liga mexicana.

O Inter venceu os jogos da fase de grupos da Copa das Ligas com atuações brilhantes de Messi, que já marcou três gols em apenas dois jogos em Miami.

Martino destacou a grande influência de jogadores como o astro argentino, Busquets e Alba para sua equipe.

"Até agora vimos que (os outros jogadores) estão crescendo. Não estão sendo ofuscados pela grandeza desses três jogadores. Estão determinados a aprender com o que eles conquistaram em suas carreiras", destacou 'El Tata'.

