Inter perde de virada para o River Plate em Buenos Aires na ida das oitavas da Libertadores

O Inter perdeu de virada para o argentino River Plate em Buenos Aires por 2 a 1, em jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores-2023, disputado nesta terça-feira (1º), no estádio Monumental, em Buenos Aires, diante de mais de 85.000 espectadores.

O equatoriano Enner Valencia (45+1') colocou o time brasileiro na frente, mas o River virou no segundo tempo com dois gols de Pablo Solari (65' e 78'), que deixou o banco de reservas para mudar a partida.

Como de costume, o River pressionou desde o primeiro minuto no campo do Inter, que enfrentavam dificuldades para sair, e os argentinos logo tiveram sua primeira oportunidade em uma cabeçada de Nacho Fernandez.

Com um jogo dinâmico e preciso, mostrando paciência para trabalhar cada jogada, o River quase abriu o placar com um passe para Beltrán, que finalizou com força, mas a bola encontrou o bem posicionado goleiro uruguaio Rochet. Em seguida De la Cruz tentou de longe mas a bola foi para fora.

O Inter começou a melhorar com o passar do tempo, e chegou pela primeira vez pouco antes dos 25 minutos, com uma bicicleta de Enner Valencia que passou próxima à trave. Os locais responderam com um avanço do veloz De la Cruz, mas Mercado apareceu a tempo para interceptar e evitar o gol.

O primeiro tempo parecia que iria terminar sem gols, mas González Pirez cometeu uma falta na lateral, Alan Patrick cruzou fechado e Valencia apareceu pelo meio para cabecear alto superando o goleiro Armani e encerrando um longo jejum ao marcar seu primeiro gol com a camisa do Colorado.

Muitas vezes contundente na área adversária, o River pagou caro pela falta de eficácia em um primeiro tempo bastante favorável, enquanto o visitante obteve um excelente aproveitamento em uma de suas poucas chances.

Mas os anfitriões se recompuseram e voltaram a assustar o Inter, que se refugiou nas mãos do uruguaio Rochet. O goleiro mostrou serviço em um chute potente de Barco dentro da área, um disparo de primeira de pé esquerdo de De la Cruz, e outra bomba de Barco em que ele se esticou todo para defender.

Precisando de gols, o técnico Martín Demichelis colocou em campo Pablo Solari aos 63 minutos. Dois minutos depois encontrou espaço na esquerda e avançou em velocidade após um passe de De la Cruz, definindo com um disparo forte cruzado e quase sem ângulo no canto de Rochet.

O goleiro uruguaio voltou a salvar o Inter em outros lances de perigo, mas o domínio do River se tornou insustentável. O gol da vitória argentina veio em uma assistência de Beltrán para Solari, que escapou sozinho e definiu na saída do goleiro.

Embora pudesse ter vencido por uma margem maior tendo finalizado 21 vezes na direção do gol adversário, o River conseguiu uma boa vitória após ficar atrás no placar. Foi seu 15º triunfo consecutivo no Monumental, e agora terá que defender sua vantagem em Porto Alegre, onde o Inter vai precisar partir para cima em busca da virada.

