Influencer escalador de arranha-céus morre em queda de 68º andar

O francês Remi Lucidi ficou conhecido nas redes sociais pelo registro de selfies no topo de edificações altas; ele foi encontrado morto em Hong Kong

O fotógrafo francês Remi Lucidi morreu aos 30 anos de idade após queda do 68º andar em um arranha-céu de Hong Kong, na China. O influenciador compartilhava selfies em prédios altos e alcançou mais de 30 mil seguidores no Instagram.

O acidente aconteceu na noite de quinta-feira, 27 de julho, em um edifício residencial. Lucidi obteve acesso ao espaço afirmando ao segurança que visitaria um amigo no 40º, mas câmeras de segurança o flagraram subindo pelas escadas até o último andar.

Ele foi visto pela última vez batendo na janela de uma cobertura, o que fez a empregada doméstica do espaço chamar a polícia. O influencer caiu antes que os profissionais chegassem.

“É possível que ele tenha ficado preso do lado de fora da cobertura enquanto praticava um esporte radical no prédio e bateu na janela pedindo ajuda, mas caiu acidentalmente para a morte”, explicou fonte para o The South China Morning Post.

O veículo completa que uma câmera esportiva com vídeos gravados foi encontrada no local pelos policiais.

Influencer escalador de arranha-céus: quem é Remi Lucidi

No Instagram “remnigma” o francês postava selfies na rede social no topo de edifícios em Dubai, França e Ucrânia. A sua conta, segundo o Daily Mail, começou em 2016, a partir de uma compilação de vídeos escalando objetos.

Sua última foto apresentava uma série de prédios em Hong Kong, com hashtags relacionadas com escalada. Anteriormente, em abril de 2022, Lucidi compartilhou uma foto em Avignon, França, com a legenda — “a vida é muito curta apenas para fins de semana”.