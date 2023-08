Estados Unidos e Holanda se classificam para as oitavas da Copa feminina

Atual campeão, os Estados Unidos se classificaram para as oitavas de final da Copa do Mundo feminina com um empate em 0 a 0 com Portugal nesta terça-feira (1), em Auckland, deixando a primeira posição do Grupo E com a Holanda.

As holandesas atropelaram o Vietnã por 7 a 0 em Dunedin, enquanto as americanas quase foram eliminadas pelas portuguesas, que por pouco não saíram com a vitória em uma finalização nos acréscimos que parou na trave.

Os Estados Unidos tiveram que se conformar com o segundo empate na fase de grupos para terminarem com a segunda colocação da chave e enfrentarem nas oitavas o vencedor do Grupo G, cujo favorito é a Suécia.

O rendimento do time americano na fase de grupos, em particular no jogo contra Portugal, sugere que a classificação para as quartas de final não será fácil.

A seleção dos Estados Unidos nunca tinha terminado a primeira fase de um Mundial feminino com apenas uma vitória.

Nesta edição, as americanas venceram apenas o Vietnã (3 a 0), e empataram com Holanda (1 a 1) e Portugal.

Há quatro anos, na Copa da França, os Estados Unidos venceram os três jogos da fase de grupo, marcando 18 gols e sem ter sua defesa vazada.

Além disso, o país nunca foi eliminado antes das semifinais.

Por sua vez, Portugal, que precisava da vitória para avançar no grupo, jogou como se não tivesse essa pressão e teve chances de marcar em finalizações de Andreia Norton e Jessica Silva.

As portuguesas, que vinham de vitória sobre o Vietnã por 2 a 0, tiveram mais posse de bola e mais intensidade que as americanas na partida.

O técnico dos Estados Unidos, Vlatko Andonovski, colocou em campo a veterana Megan Rapinoe no lugar da jovem atacante Sophia Smith no segundo tempo, mas o time continuou sem criar oportunidades.

A liderança do Grupo E terminou com a Holanda, que passou pela primeira fase com duas vitórias e o empate com os Estados Unidos.

Nesta terça-feira, as holandesas atropelaram o frágil time do Vietnã com a maior goleada da Copa até aqui: 7 a 0.

Esmee Brugts e Jill Roord marcaram duas vezes cada uma na goleada, que superou os 6 a 0 da Alemanha sobre o Marrocos pelo Grupo H.

Os outros gols ficaram por conta de Lieke Martens, Katja Snoeijs e Danielle van de Donk.

