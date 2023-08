Comunicado do Business Wire :PUMA

O episódio final do RE:GEN REPORTS da PUMA já está no ar: "When it comes to Health and Safety, does the West know best?" (Quando se trata de saúde e segurança, o Ocidente tem o melhor conhecimento?). Nesse episódio, apresentado pela chefe de troca de conhecimentos do Centro de Moda Sustentável, Monica Buchan-Ng, a diretora de suprimentos da PUMA, Anne-Laure Descours, lembra o público que é importante que as pessoas no Norte "reconheçam como as pessoas no campo estão tentando melhorar[as condições de trabalho nas fábricas]."

A série de podcasts visa tornar o Relatório de Sustentabilidade de 2022 da PUMA mais acessível para um público mais amplo e mais jovem. Essa iniciativa se deu após a pesquisa realizada no ano passado, a qual descobriu que os jovens querem que as marcas sejam mais transparentes com os consumidores quando se trata de meio ambiente e sustentabilidade (34%) e que comuniquem melhor seus objetivos (40%).

Em 2022, a PUMA organizou a Conferência do Povo, na qual representantes da geração Z, colegas da PUMA no setor, ativistas, ONGs, especialistas, embaixadores e consumidores se reuniram para discutir alguns dos desafios de sustentabilidade da indústria da moda. A conferência também destacou a necessidade da PUMA de melhorar como estava comunicando os objetivos de sustentabilidade, as ações e o progresso.

O RE:GEN REPORTS é apresentado por dez pensadores da próxima geração de seis países, destilando o conteúdo do relatório de sustentabilidade da marca em dez episódios. Cada apresentador recebeu a tarefa de quebrar tópicos complexos em pedaços digestíveis. Focando nas metas de sustentabilidade 10FOR25 da estratégia de sustentabilidade FOREVER.BETTER. da PUMA, os episódios do podcast foram criados para eliminar as barreiras da linguagem tradicional sobre sustentabilidade, explicando por que as metas específicas eram um foco do negócio. Os episódios discutem o progresso realizado, ao mesmo tempo em que reconhecem as áreas onde ainda há trabalho a ser feito.

O relatório de 147 páginas e mais de 30 horas de gravação resultaram nesta série de 163 minutos de informações claras sobre sustentabilidade, com as quais as pessoas podem se identificar. Além do episódio final sobre saúde e segurança, os jovens apresentaram ao público episódios sobre: direitos humanos, apresentado por Anya Dillard, ativista, modelo e empreendedora social premiada, dos EUA; produtos químicos, apresentado por Luke Jaque-Rodney, vlogger sobre vida sustentável e saudável, da Alemanha; circularidade, apresentado por Andrew Burgess, que trabalha com upcycling nos EUA; salários justos, apresentado por Amina Shakeel, membro do comitê estudantil da Fair Labor Association (Associação de Trabalho Justo); ação climática, apresentado por Bertha Shum, cofundadora do Earthero Project, de Hong Kong; biodiversidade, apresentado por Ripudaman Bevli, ativista ambiental localizado na Índia; plástico e oceanos, apresentado por Yumika Hoskin, fundadora da Peco Bag, empresa de sacolas sustentáveis da Singapura; produto, apresentado por Diandra Marizet, ambientalista interseccional dos EUA, e água e ar, apresentado por Melissa Tan, embaixadora ecoconsciente do Dia da Terra.

Além dos porta-vozes da PUMA, os jovens também entrevistaram representantes dos órgãos do setor, empresas e ONGs em discussões sobre a implementação e o monitoramento de práticas mais sustentáveis. Entre os convidados estiveram a chefe de gabinete da Fair Labor Association (Associação de Trabalho Justo), Shelly Han; a líder em Envolvimento em Ação Climática do Setor da UNFCCC (Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), Lindita Xhaferi-Salihu; a fundadora e diretora executiva da Canopy, Nicole Rycroft; o diretor de implementação da ZDHC, Klass Nuttbohm; o diretor de impacto do Apparel Impact Institute (Instituto de Impacto de Vestuários), Kurt Kipka; e a gerente de rastreabilidade do Leather Working Group (Grupo de Trabalho com Couro), Vanessa Brain.

"A transparência é essencial para a nossa estratégia de sustentabilidade na PUMA", afirmou Anne-Laure Descours, diretora de suprimentos da PUMA. "Estamos comprometidos com melhorar nossas práticas e também reconhecer onde ainda há um caminho a percorrer. Convidamos estes pensadores de próxima geração para nos entrevistar e entrevistar nossos parceiros sobre as metas 10FOR25 da nossa estratégia de sustentabilidade FOREVER.BETTER., de forma a nos encorajar a sermos melhores, fazermos melhor e entrar em detalhes de maneira que mais pessoas possam ter acesso e compreender as informações. É fácil esconder as áreas nas quais você não está fazendo progresso de forma tão rápida quanto gostaria, mas mudança requer colaboração e abertura e, com o RE:GEN REPORTS temos e continuaremos a dar as boas-vindas a ambas essas coisas".

Os esforços de sustentabilidade da PUMA foram reconhecidos várias vezes. Em 2022, a marca chegou ao topo da classificação de sustentabilidade da Business of Fashion, da plataforma sobre classificação financeira de salários mínimos e da classificação FTSE4Good dentro dos seus setores. A empresa foi incluída entre as 100 empresas globais mais sustentáveis pela Corporate Knights, mantendo sua classificação AAA com a MSCI e seu status superior com a ISS; duas importantes empresas de classificação de sustentabilidade. A Reuters também a classificou como número dois dentro do seu setor e, na análise comparativa de sustentabilidade da S&P, a PUMA superou todas as outras marcas esportivas pela primeira vez desde 2010. Embora essas classificações ajudem a confirmar que a PUMA esteja indo na direção certa com sua estratégia de sustentabilidade FOREVER.BETTER., a marca reconhece que ainda tem muito chão a percorrer.

A PUMA é uma das marcas esportivas líderes mundiais, projetando, desenvolvendo, vendendo e comercializando calçados, roupas e acessórios. Há 75 anos, a PUMA promove incansavelmente o esporte e a cultura criando produtos rápidos para os atletas mais rápidos do mundo. A PUMA oferece produtos de desempenho e estilo de vida inspirados no esporte em categorias como futebol, corrida e treinamento, basquete, golfe e esportes motorizados. A empresa colabora com designers e marcas de renome para levar as influências do esporte para a cultura de rua e a moda. O Grupo PUMA é proprietário das marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega cerca de 20 mil pessoas no mundo inteiro e tem sede em Herzogenaurach, Alemanha.

