Comunicado do Business Wire :Interactive Brokers

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), uma corretora eletrônica automatizada internacional, anunciou hoje o lançamento da negociação de ações fracionárias para ações canadenses e ETFs. Os clientes da Interactive Brokers agora podem comprar e vender ações fracionárias de todas as ações e ETFs cotados na Bolsa de Valores de Toronto e na CBOE Canadá, além de ações e ETFs elegíveis dos EUA e da Europa.

As ações fracionárias oferecem aos investidores um modo simples de formar um portfólio equilibrado e investir em ações, independentemente do preço da ação. Com ações fracionárias, os investidores podem dividir os investimentos entre mais ações, a fim de obter um portfólio mais diversificado e colocar pequenos saldos de caixa para trabalhar com rapidez e maximizar potenciais retornos.

"A negociação de ações fracionárias continua sendo uma forma fácil e econômica para que investidores de qualquer nível formem ou aumentem seus portfólios", disse Steve Sanders, Vice-Presidente Executivo de Marketing e Desenvolvimento de Produtos da Interactive Brokers. "A negociação de ações fracionárias vem sendo extremamente popular para ações e ETFs dos EUA e da Europa, e estamos empolgados em ampliar nossa oferta para incluir ações do Canadá."

Para negociar ações fracionárias canadenses qualificadas, os clientes podem usar um pedido de quantidade em dinheiro que permite que os clientes coloquem ordens em um valor específico em espécie. As ações fracionárias serão automaticamente compradas ou vendidas se o valor em dinheiro não corresponder a um número inteiro de ações.

Para mais informação, acesse:

Estados Unidos e países atendidos pela IB LLC: Ações Fracionárias Canadá: Ações Fracionárias Reino Unido: Ações Fracionárias Europa Ocidental: Ações Fracionárias Europa Central: Ações Fracionárias Austrália: Ações Fracionárias Hong Kong: Ações Fracionárias Singapura: Ações Fracionárias Índia: Ações Fracionárias

Sobre a Interactive Brokers Group, Inc.:

As afiliadas da Interactive Brokers Group fornecem execução automatizada de negociações e custódia de títulos, commodities e câmbio 24 horas por dia em mais de 150 mercados em diversos países e moedas, a partir de uma única plataforma unificada para clientes em todo o mundo. Atendemos investidores individuais, fundos de hedge, grupos de negociação proprietária, consultores financeiros e corretoras de apresentação. Nossas quatro décadas de foco em tecnologia e automação nos permitiram equipar nossos clientes com uma plataforma única e sofisticada para gerenciar suas carteiras de investimentos. Nós nos dedicamos para oferecer aos nossos clientes preços de execução e negociações vantajosos, além de ferramentas de gestão de risco e de carteira, instalações de pesquisa e produtos de investimento, tudo isso a um custo reduzido ou sem nenhum custo, posicionando-os para obter retornos superiores em seus investimentos. Pelo sexto ano consecutivo, a Barron's classificou a Interactive Brokers como a número 1 com 5 de 5 estrelas em sua Best Online Brokers Review (em português, Avaliação das Melhores Corretoras On-line), em 9 de junho de 2023.

