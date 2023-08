Comunicado do Business Wire :Energy Vault Holdings, Inc.

A Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) ("Energy Vault" ou a "Empresa"), líder em soluções sustentáveis de armazenamento de energia em escala de rede, anunciou hoje, juntamente com seus parceiros Atlas Renewable e China Tianying (CNTY), que o primeiro sistema de armazenamento de energia em escala de rede EVx? (GESS) por gravidade do mundo entrou nas primeiras fases de comissionamento.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230801174792/pt/

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Energy Vault Announces Commencement of Commissioning of World's First EVx? Gravity Energy Storage System (Photo: Business Wire)

Localizado nos arredores de Xangai, em Rudong, província de Jiangsu, China, o GESS EVx de 25 MW/100 MWh foi construído ao lado de um parque eólico e de um local de interconexão com a rede nacional para melhorar e equilibrar a rede de energia nacional da China por meio do armazenamento e fornecimento de energia renovável. O comissionamento começou em junho nos componentes eletrônicos de potência e nos novos sistemas de elevação "ribbon" ultrassuficientes. Espera-se que o sistema esteja totalmente interconectado à rede no quarto trimestre, como planejado, com as autoridades locais da rede elétrica estadual, tornando o EVx o primeiro sistema comercial de armazenamento de energia hidrogravitacional sem bombeamento em escala de concessionárias do mundo. Construído com base nos excelentes resultados de eficiência de ciclo completo (RTE) (acima de 75%) da primeira torre EV1 de 5 MW, que foi interconectada à rede na Suíça no meio de 2020, o novo sistema EVx com suas melhorias no projeto de eficiência deverá ter RTE acima de 80%, colocando o novo sistema de gravidade como líder em eficiência de armazenamento de energia em comparação com todas as outras formas de sistemas mecânicos, termodinâmicos, de ar comprimido ou baterias de fluxo.

"Estamos felizes em compartilhar nosso progresso contínuo e um marco importante alcançado com nossos parceiros Atlas Renewable e China Tianying com relação ao início das atividades de comissionamento do primeiro sistema de armazenamento de energia por gravidade EVx do mundo", disse Robert Piconi, presidente e CEO da Energy Vault. "O ritmo e a qualidade do desenvolvimento desde o início da construção em março de 2022 têm sido extraordinários, especialmente considerando o cenário de duas paralisações de trabalho relacionadas ao COVID no primeiro ano de construção. Embora isso represente um marco significativo, nosso trabalho na China está apenas começando, dado os recentes anúncios locais de construção de sistemas de armazenamento de energia por gravidade com várias GWh, incluindo projetos anunciados em 2022 que apoiam a iniciativa dos "Parques de carbono zero" da China com a tecnologia de armazenamento de energia por gravidade da Energy Vault. Estamos ansiosos por compartilhar mais sobre essa primeira implantação do EVx e nossos futuros projetos planejados de tecnologia de gravidade global, à medida que observamos uma demanda crescente por armazenamento de energia de longa duração."

Eric Fang, CEO da Atlas Renewable, afirmou: "Esse marco não poderia ter sido alcançado sem a colaboração sem precedentes entre as equipes nos EUA e na China, à medida que as duas maiores economias do mundo se uniram para enfrentar de maneira significativa as mudanças climáticas. A tecnologia inovadora e revolucionária da Energy Vault está prestes a desempenhar um papel crucial no apoio à transição de energia limpa da China e à política de descarbonização de 30-60. Estamos concentrados em um processo de comissionamento eficiente do sistema para começar a armazenar e fornecer energia renovável à rede nacional da China em total alinhamento com as autoridades locais e estaduais da rede elétrica. Essa primeira implantação da tecnologia EVx da Energy Vault servirá como modelo para parcerias globais de tecnologia de descarbonização, e, como já anunciamos anteriormente, já estamos trabalhando em implantações de várias GWh da tecnologia de gravidade da Energy Vault na China para apoiar e, idealmente, acelerar os planos atuais de neutralidade de carbono líquido de 30-60 da China."

Destacando a adoção de mercado da tecnologia de gravidade da Energy Vault, a subsidiária da China Tianying, Jiangsu Nengying New Energy Technology Development Co., Ltd., anunciou na semana passada que celebrou um acordo com o governo popular do Condado de Huailai para construir um projeto adicional de armazenamento de energia por gravidade de 100 MWh no Condado de Huailai, Província de Hebei, China. O projeto, localizado na cidade de Cunrui, fornecerá eletricidade verde estável e ecológica para centros de dados da região. Essa expansão destaca a forte demanda e proposta de valor para a tecnologia de armazenamento de energia por gravidade da Energy Vault, o desempenho das equipes locais de construção e desenvolvimento de negócios e o impacto que a tecnologia de armazenamento de energia por gravidade da Energy Vault pode ter em curto prazo na redução das emissões de carbono em todo o mundo. A Energy Vault fornecerá mais detalhes sobre essa expansão durante a teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2023 da empresa, programada para 8 de agosto de 2023.

Além disso, em 26 de julho, a Administração Nacional de Energia da China divulgou uma lista abrangente de projetos significativos de equipamentos técnicos programados para 2023 no setor de energia. Notavelmente, a solução de armazenamento de energia por gravidade EVx da Energy Vault recebeu reconhecimento proeminente neste anúncio. O documento destaca o aumento substancial na demanda por fontes de energia renovável e enfatiza o papel indispensável do armazenamento de energia por gravidade na missão crucial de descarbonização global.

Sobre a Energy Vault

A Energy Vault® desenvolve e implanta soluções de armazenamento de energia em escala de utilidade projetadas para transformar a abordagem do mundo em relação ao armazenamento de energia sustentável. As ofertas abrangentes da empresa incluem tecnologias proprietárias de armazenamento baseado em gravidade, armazenamento de bateria e armazenamento de energia de hidrogênio verde. Cada solução de armazenamento é compatível com o software do sistema de gerenciamento de energia da empresa, tecnologicamente agnóstico, e pela plataforma de integração. Única no setor, o portfólio de tecnologia inovadora da Energy Vault oferece soluções personalizadas de armazenamento de energia de curta e longa duração para ajudar as concessionárias, produtores de energia independentes e grandes usuários industriais de energia a reduzir significativamente os custos de energia nivelada, mantendo a confiabilidade do fornecimento de energia. Utilizando materiais ecológicos com a capacidade de integrar materiais reciclados para reutilização benéfica, a tecnologia de armazenamento de energia por gravidade EVx? da Energy Vault está facilitando a transição para uma economia circular, ao mesmo tempo que acelera a transição global para energia limpa para seus clientes. Visite www.energyvault.com para obter mais informações.

Declarações Prospectivas

Este comunicado de imprensa inclui declarações prospectivas que refletem as visões atuais da Empresa em relação, entre outras coisas, às operações e ao desempenho financeiro da Empresa. Declarações prospectivas incluem informações referentes a resultados futuros possíveis ou presumidos das operações, inclusive descrições do nosso plano de negócios e estratégias. Essas declarações frequentemente incluem palavras como "antecipar", "esperar", "sugerir", "planejar", "acreditar", "pretender", "projetar", "prever", "estimativas", "metas", "projeções", "deveria", "poderia", "gostaria", "podem", "irão" e outras expressões semelhantes. Baseamos estas declarações prospectivas ou projeções em nossas expectativas atuais, planos e suposições, que fizemos à luz de nossa experiência no setor, como também em nossas percepções de tendências históricas, condições atuais, desenvolvimentos futuros esperados e outros fatores que acreditamos serem apropriados nas circunstâncias do momento. Estas declarações prospectivas baseiam-se em nossas crenças, suposições e expectativas de desempenho futuro, considerando as informações atualmente disponíveis para nós. Essas declarações prospectivas são apenas previsões baseadas em nossas expectativas e projeções atuais sobre eventos futuros. Essas declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas significativos que podem fazer com que nossos resultados reais, nível de atividade, desempenho ou conquistas difiram materialmente dos resultados, nível de atividade, desempenho ou conquistas expressas ou implícitas pelas declarações prospectivas, incluindo mudanças em nossa estratégia, planos de expansão, oportunidades para clientes, operações futuras, posição financeira futura, receitas e perdas estimadas, custos projetados, perspectivas e planos; a incerteza de nossos compromissos e backlogs que correspondam a receitas futuras; a falta de garantia de que cartas de intenção não vinculativas e outras indicações de interesse possam resultar em pedidos ou vendas vinculativas; a possibilidade de que nossos produtos sejam ou sejam alegados como defeituosos ou sofram outras falhas; a implementação, aceitação no mercado e o sucesso de nosso modelo de negócios e estratégia de crescimento; nossa capacidade de desenvolver e manter nossa marca e reputação; desenvolvimentos e projeções relacionados aos nossos negócios, nossos concorrentes e o setor; a capacidade de nossos fornecedores de fornecer os componentes ou matérias-primas necessárias para a construção de nossos sistemas de armazenamento de energia de forma oportuna; o impacto de epidemias de saúde em nossos negócios e as ações que podemos tomar em resposta a isso; nossas expectativas em relação à obtenção e manutenção de proteção de propriedade intelectual e não infringir os direitos de terceiros; expectativas quanto ao período em que seremos uma empresa de crescimento emergente nos termos da Lei JOBS; nossas futuras necessidades de capital e fontes e usos de caixa; nossa capacidade de obter financiamento para nossas operações e crescimento futuro; nossos negócios, planos de expansão e oportunidades e outros fatores importantes discutidos sob o título "Fatores de Risco" em nosso Relatório Trimestral no Formulário 10-Q para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2022, e em nosso Relatório Anual no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2022, conforme tais fatores podem ser atualizados ocasionalmente em nossos outros arquivamentos junto à SEC, acessíveis no site da SEC www.sec.gov. Novos riscos surgem ocasionalmente, e não é possível para nossa administração prever todos os riscos, nem podemos avaliar o impacto de todos os fatores em nosso negócio ou a extensão em que qualquer fator, ou combinação de fatores, possa causar resultados reais a diferirem materialmente daqueles contidos em quaisquer declarações prospectivas que possamos fazer. Qualquer declaração prospectiva feita por nós neste comunicado de imprensa fala apenas a partir da data deste comunicado de imprensa e está expressamente qualificada na íntegra pelas declarações de advertência incluídas neste comunicado de imprensa. Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente qualquer declaração prospectiva, seja como resultado de novas informações, desenvolvimentos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido por quaisquer leis aplicáveis. Você não deve depositar confiança excessiva em nossas declarações prospectivas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230801174792/pt/

Contato

Energy Vault Investidores [email protected]

Mídia [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.