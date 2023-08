Comunicado do Business Wire :Boomi

A BoomiTM, líder em conectividade e automação inteligentes, anunciou hoje que a empresa é um provedor certificado pela ISO/IEC 27001:2013 e ISO/IEC 27701:2019, cujo Sistema de Gerenciamento de Informações de Privacidade (PIMS) e Sistema de Gerenciamento de Segurança da Informação (ISMS) receberam credenciamento de terceiros pela International Standards Organization (ISO). As certificações ISO 27001:2013 e 27701:2019 da Boomi também incluem objetivos de controle das normas ISO 27017:2015 e ISO 27018:2019, que fornecem orientações sobre os aspectos de segurança da informação na computação em nuvem e proteção de dados pessoais na nuvem.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230727362583/pt/

Boomi Strengthens Security and Trust Program With Four New ISO Certifications

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao obter essas certificações, a Boomi reafirma sua sólida dedicação de manter os mais altos níveis de segurança e privacidade da informação em escala global.

As certificações da Boomi foram emitidas pela A-LIGN, uma fornecedora global de soluções de conformidade de ponta a ponta, após a conclusão bem-sucedida de um processo de auditoria formal. Essas certificações são evidências de que a Boomi atendeu aos rigorosos padrões para garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos Serviços Boomi. A Boomi demonstrou a existência de controles técnicos necessários, como também procedimentos e medidas formalizados de segurança da TI e privacidade para proteger e resguardar as informações contra acesso não autorizado ou comprometimento.

"A segurança da informação é uma prioridade máxima para todas as organizações globalmente", disse Neil Kole, diretor de Informações da Boomi. "A obtenção das certificações ISO para toda a plataforma Boomi demonstra nosso compromisso em proteger nossos ativos de informação. Nossos clientes e parceiros podem ficar tranquilos sabendo que o programa de segurança líder do setor da Boomi está ajudando a manter suas informações seguras."

Como um dos únicos fornecedores de plataforma de integração como serviço (iPaaS) também autorizada pelo FedRAMP, a Boomi está evoluindo consistentemente para garantir a continuidade de seus programas de conformidade, segurança e privacidade para atender aos rigorosos padrões regulatórios estabelecidos pelos governos e seus quase 20.000 clientes ao redor do mundo.

Mais detalhes sobre as certificações de conformidade e autorizações que a Boomi obteve podem ser encontrados em https://boomi.com/compliance/.

Recursos adicionais

-- Saiba mais sobre a plataforma Boomi

-- Explore a Comunidade Boomiverse

-- Siga a Boomi no Twitter, LinkedIn, Facebook e YouTube

Sobre a Boomi

A Boomi pretende tornar o mundo um lugar melhor conectando todos a tudo, em qualquer lugar. A pioneira em plataforma de integração baseada na nuvem como serviço (iPaaS) e agora uma empresa líder de software como serviço (SaaS) globalmente, a Boomi possui a maior base de clientes entre as empresas de plataforma de integração e uma rede mundial de cerca de 800 parceiros - incluindo Accenture, Capgemini, Deloitte, SAP e Snowflake. Organizações globais recorrem à premiada plataforma da Boomi para descobrir, gerenciar e orquestrar dados, conectando aplicativos, processos e pessoas para obter resultados melhores e mais rápidos. Para obter mais informações, visite https://www.boomi.com.

© 2023 Boomi, LP. Boomi e o logotipo 'B' são marcas registradas da Boomi, LP ou de suas subsidiárias ou afiliadas. Todos os direitos reservados. Outros nomes ou marcas podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230727362583/pt/

Contato

Mídia: Kristen Walker Comunicações Corporativas Globais [email protected] +1 415-613-8320

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.