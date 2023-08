Chile: Boric apresenta pacto fiscal para arrecadar US$ 8 bi para pensões e saúde

O presidente do Chile, Gabriel Boric, apresentou nesta terça-feira, 1º, as diretrizes de um pacto fiscal para arrecadar US$ 8 bilhões, ou 2,7% do Produto Interno Bruto (PIB), para melhorias nas pensões e na saúde. A reforma propõe alcançar melhorias na arrecadação de impostos e consequente aumento do imposto de renda para quem tem mais recursos.

O presidente apresentou o pacto fiscal em inusitado noticiário matinal, quase cinco meses depois de a Câmara dos Deputados rejeitar uma reforma tributária com a qual pretendia arrecadar 3,6% do PIB para financiar as políticas públicas de seu programa de governo.

Boric indicou que os recursos serão utilizados principalmente para aumentar o valor das pensões recebidas pelas pessoas com menos rendimentos, reduzir as listas de espera hospitalar e de cuidados básicos de saúde e aumentar o investimento na segurança cidadã.