Urso invade casa para se refrescar de calor de mais de 30 ºC em jacuzzi nos EUA

O vídeo foi postado pelo departamento de Polícia da cidade de Burbank, na Califórnia, com uma cartilha de como lidar com situações em caso de contato com ursos; confira

Já imaginou estar em casa e ser surpreendido por um enorme urso preto tomando banho na sua banheira? Foi exatamente isso que aconteceu com uma família de Burbank, nos Estados Unidos, na última sexta-feira, 28.

O registro do enorme mamífero “relaxando” na jacuzzi do imóvel viralizou nas redes sociais nos EUA logo após o ocorrido e surpreendeu internautas brasileiros no começo desta semana.

A região onde o fato foi registrado enfrenta uma forte onda de calor, com temperaturas que chegaram aos 33 °C. Com tal onda de calor, o peludo buscava uma maneira de se refrescar e aliviar as consequências do verão escaldante que atinge a Califórnia.

No vídeo é possível ver o urso sentado à borda da banheira com as patas dianteiras para fora da água e as traseiras totalmente submersas. Em seguida, o animal entra de vez na água para aliviar o calor.

Polícia é chamada para retirar urdo que invadiu hidromassagem nos Estados Unidos

A polícia foi chamada após moradores da região avistarem o animal andando nas localidades do bairro. Após o banho, o urso pulou o cerca e subiu em uma árvore atrás da casa. Confira vídeo do animal tomando banho:

This #bear is beating the heat in Burbank! Officers are on-scene after the bear was spotted in a hillside neighborhood before taking a dip to cool off. For safety tips regarding bear sightings, visit https://t.co/o5zi9UrjPh pic.twitter.com/aHci8CyMLS — Burbank Police (@BurbankPD) July 29, 2023

O vídeo da ocorrência foi postado pelo departamento de Polícia da cidade de Burbank, na Califórnia, com uma cartilha de como lidar com situações em caso de contato com ursos.

As aparições desses animais são frequentes de acontecer na região, e a polícia atende muitos casos de animais invadindo casas. Por volta das 18 horas, o animal dormia "pacificamente" na árvore.



"Eu não o culpo", ouve-se um oficial dizer no vídeo, comentando sobre a onda de calor que varreu grande parte dos EUA, trazendo temperaturas acima dos 35 graus e um risco aumentado de incêndios florestais na Califórnia.

Outros concordaram com o post de mídia social do departamento, dizendo que não culpam o urso por dar um mergulho. "Pegue uma cerveja para o urso e deixe-o em paz", escreveu um usuário. Outro disse: "Espero que ele não pense em vir para minha casa!"



