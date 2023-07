Tribunal japonês condena homem a 23 anos de prisão por ataque a trem

Um homem foi condenado a 23 anos de prisão no Japão por tentativa de assassinato de várias pessoas em um trem de Tóquio, ao qual tentou atear fogo, informaram fontes judiciais à AFP.

Kyota Hattori, de 26 anos, foi declarado culpado de esfaquear um passageiro de 70 anos no dia do Halloween de 2021.

Na data, Hattori, que estava com uma fantasia do personagem Coringa, também tentou matar outras 12 pessoas e incendiar o trem, informaram as fontes.

De acordo com vários relatos, Hattori disse aos investigadores que pretendia matar várias pessoas e receber a pena de morte.

Ele também confirmou que espalhou fluido de isqueiro no trem.

Os crimes violentos são raros no Japão, mas ocasionalmente são registrados esfaqueamentos e inclusive tiroteio, como o assassinato do ex-primeiro-ministro Shizo Abe no ano passado.

Em agosto de 2021, nove pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave, em um ataque com arma branca em um trem na região de Tóquio. O suspeito se entregou depois de fugir do local.

Em outro episódio similar no mesmo mês, duas pessoas sofreram queimaduras em um ataque com ácido em uma estação de metrô da capital japonesa.

