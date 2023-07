Técnico da Alemanha não garante titularidade de Neuer após lesão

O goleiro Manuel Neuer não terá o posto de titular da seleção alemã garantido quando retornar de sua lesão e terá que superar a concorrência de Marc-André Ter Stegen, explicou nesta segunda-feira o técnico da 'Mannschaft', Hansi Flick, à revista Kicker.

"Desejo tanto para mim como para toda a Alemanha que Manuel retorne como o conhecemos", declarou Flick em entrevista.

"No que diz respeito à seleção, é preciso dizer que Marc-André Ter Stegen é transcendental com o Barcelona e conosco também fez coisas boas", acrescentou o treinador, deixando um ponto de interrogação sobre o retorno de Neuer ao gol da Alemanha.

O goleiro do Bayern de Munique, de 37 anos, teve uma grave lesão no joelho direito após sofrer um acidente enquanto praticava esqui no início de dezembro.

O capitão da seleção alemã esperava retornar 100% no início da pré-temporada do Bayern em meados de julho, mas treinou em separado durante a concentração em Tegernesse e não participou da excursão da equipe à Ásia.

A 'Mannschaft' vive um momento de crise, após ser eliminada na fase de grupos da Copa do Mundo de 2022. Anfitriã da Eurocopa de 2024, a Alemanha está automaticamente classificada e terá que se preparar para o torneio disputando amistosos.

