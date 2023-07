Rússia diz que Ucrânia está desesperada com 'fracasso' de contraofensiva

O Kremlin afirmou nesta segunda-feira (31) que os drones lançados contra Moscou no domingo constituem um "ato desesperado" da Ucrânia, cuja contraofensiva, de acordo com a Rússia, é um "fracasso".

"Está claro que a contraofensiva não teve sucesso", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, em uma entrevista coletiva.

A situação é "muito difícil" para as forças ucranianas, que não conseguem "nenhum avanço", destacou.

"Em um ato desesperado, o regime de Kiev recorre a este tipo de ataque terrorista", acrescentou.

Peskov informou ainda que foram adotadas "todas as medidas possíveis para defender as instalações de infraestruturas civis".

A Rússia anunciou no domingo que impediu um ataque com drones ucranianos contra Moscou, que atingiu as fachadas de duas torres de escritórios no bairro de negócios da capital.

No início de junho, Kiev iniciou a aguardada contraofensiva para recuperar territórios controlados pela Rússia no leste e sul do país. Mas os avanços ucranianos foram modestos até o momento.

