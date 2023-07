Legista que investiga morte de Sinéad O'Connor afirma que não sabe quando artista morreu

O legista que está responsável por identificar a causa da morte de Sinéad O'Connor disse que ainda não é possível dizer quando artista morreu. Ele afirma que estão tentando juntar as informações dos últimos de vida da cantora, que foi encontrada morta na última quarta-feira, 26, em seu apartamento em Londres.



Um porta-voz do London Inner South Coroner's Court disse na última sexta-feira, 28, que nenhuma causa médica foi apontada como motivo da morte e que uma autópsia será feita. No entanto, o resultado deverá demorar várias semanas para ser entregue.



No último dia 9 de julho, Sinéad O'Connor postou um vídeo em suas redes sociais, contando que havia se mudado para Londres e que estava muito feliz de estar em casa.



No vídeo, ela aprece rindo e fazendo piada sobre passar vaselina no rosto. Ela também faz alusão a girassóis dados por uma amiga, que estavam em um vaso na cozinha.



No vídeo a artista também mostra seu violão eletroacústico Martin Johnny Cash preto, dizendo que iria escrever novas músicas. Ela também deu a entender que lançaria um novo álbum no próximo ano, além de realizar uma turnê, com shows no Reino Unido, Irlanda, Austrália e Nova Zelândia.



O produtor de seu novo álbum, David Holmes, disse que estava preocupado com a cantora desde que seu filho, de 17 anos, cometeu suicídio no ano passado. "Lembro-me de pensar na época: não sei se ela pode sobreviver a isso porque entendi a fragilidade dela e o quanto ela amava Shane", disse ele.



Ele disse que não sabe quando o álbum póstumo será lançado, mas afirmou que ele é “muito, muito especial”.

"Há muito mais que eu poderia falar, mas é muito cedo para começar a falar sobre a música. Não sei quando isso vai ver a luz do dia, e isso não é da minha conta. Depende da gravadora. Mas é extraordinário. Estar com o melhor trabalho dela – é muito, muito especial. Quero lamentar por ela, mas também celebrá-la porque é isso que fazemos na Irlanda. Celebramos nossas mortes. Sim, ela foi levada muito jovem, mas há muito o que comemorar em vez de falar sobre os aspectos negativos de sua vida. Sinéad foi torturada, mas também estava muito feliz, e parte de mim acha que agora ela está em paz."