Japão goleia Espanha (4-0) e passa em primeiro do grupo na Copa feminina

Com um futebol eficiente e veloz, o Japão goleou a Espanha por 4 a 0 nesta segunda-feira (31), na última rodada da primeira fase da Copa do Mundo feminina, resultado que permitiu às japonesas terminarem na liderança do Grupo C.

As duas seleções já estavam classificadas e o resultado só definiu que o Japão enfrentará a Noruega nas oitavas de final, enquanto a Espanha jogará com a Suíça, adversárias que avançaram no Grupo A.

O time japonês abriu o placar aos 12 minutos em uma rápida arrancada de Hinata Miyazawa e ampliou aos 29 com Riko Ueki, após boa triangulação com Miyazawa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O terceiro seguiu o mesmo roteiro: jogada rápida em velocidade que surpreendeu a zaga espanhola e chute de Miyazawa aos 40 minutos. Já o quarto saiu no final do segundo tempo, em lance individual de Mina Tanaka (82).

No outro jogo da chave, Zâmbia e Costa Rica, já eliminadas, se enfrentaram em duelo que terminou com a vitória das africanas por 3 a 1.

Com este resultado, as costarriquenhas se despedem da competição sem pontuar, enquanto as zambianas, estreantes no torneio, conseguiram a primeira vitória da história do país em Mundiais.

mas/psr/cb