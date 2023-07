Explosão de bomba deixa um morto e 12 feridos em Mianmar

Uma pessoa morreu e 12 ficaram feridas na explosão de uma bomba instalada em um veículo nesta segunda-feira (31) na região sudeste de Mianmar.

O país é cenário de um violento conflito civil, que deixou mais de 3.000 mortos e centenas de milhares de deslocados, desde o golpe de Estado de 1º de fevereiro de 2021 para derrubar a líder civil Aung San Suu Kyi.

A junta militar enfrenta as Forças de Defesa do Povo (PDF), que lutam ao lado dos grupos étnicos contrários ao exército há várias décadas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A explosão aconteceu perto de um posto de controle da ponte Thanlwin no início da manhã, informou à AFP uma fonte do conselho de administração do do estado de Kayin.

O ataque não foi reivindicado por nenhum grupo.

"Treze pessoas, entre passageiros e integrantes das forças de segurança, ficaram feridas", afirmou a mesma fonte, que pediu anonimato.

"Uma delas não resistiu aos ferimentos quando chegou ao hospital", acrescentou.

Desde o golpe de Estado, mais de 3.800 civis morreram nos atos de repressão aos opositores, segundo uma organização local. A junta militar anunciou um balanço de 5.000 mortos, incluindo professores.

bur-rbu/ssy/juf/cpy/lch/es/zm/fp