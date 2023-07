Economia do México segue crescendo, com 3,6% interanual no segundo trimestre

A economia do México segue com um desempenho positivo, com crescimento de 3,6% no segundo trimestre de 2023 em comparação com o mesmo período no ano passado, informou nesta segunda-feira (31) o Instituto Nacional de Estatística e Geografia (Inegi), embora analistas alertem que os riscos persistem.

Na comparação com o primeiro trimestre do ano, o resultado também foi positivo: a expansão do PIB alcançou 0,9%, indicou o relatório oficial.

O setor de serviços da segunda maior economia da América Latina, atrás do Brasil, registrou o melhor desempenho na taxa interanual, com uma expansão de atividade de 4,1%, enquanto o industrial cresceu 2,6% e a pesca, agricultura e pecuária, 2,5%, detalhou o Inegi em um comunicado.

A título de comparação, no primeiro trimestre do ano, a economia mexicana cresceu 3,7% em relação ao mesmo período de 2022.

Na avaliação semestral, "no primeiro semestre de 2023, com séries corrigidas de sazonalidade, o PIB oportuno (em sua primeira medição) aumentou 3,6% a taxa anual", disse o Inegi.

O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, expressou satisfação com esses dados econômicos durante sua coletiva de imprensa matinal. "Estamos indo bem", declarou.

No entanto, para analistas privados, apesar do acúmulo de sete trimestres de crescimento, a situação ainda não reflete o potencial da economia.

"O México mostrou um crescimento favorável nos últimos trimestres, mas com relação aos níveis pré-pandemia, a expansão do PIB é baixa se comparada a outros países", explicou a analista Gabriela Siller, do Banco Base, em nota à imprensa.

O grupo especializado em telecomunicações The Competitive Intelligence Unit apontou em uma análise que mesmo que o crescimento no segundo trimestre tenha sido acima do esperado, ainda pode haver sobressaltos.

"Persistem riscos para o avanço da economia mexicana, especialmente a partir das altas taxas de juros e sua possível persistência, que comprometem os incentivos para investir e consumir bens a curto prazo", explica a análise.

A taxa de juros de referência permanece em um máximo histórico de 11,25%, e o Banco do México (Banxico, o banco central) anunciou em junho sua intenção de manter esse nível "por um período prolongado".

Essa política monetária, que visa encarecer o crédito e, assim, esfriar a economia, busca combater a inflação, que embora tenha se moderado para ficar em 5,06% em 12 meses, ainda está acima da meta oficial de 3, +/- um ponto percentual.

O PIB do México cresceu 3,1% no ano passado, após um salto de 5% em 2021, impulsionado por uma retomada das atividades após a paralisação produtiva em 2020 devido à pandemia de covid-19.

Em 31 de maio, o Banxico elevou sua previsão de crescimento da economia para 2023 para 2,3%, ante 1,6% anterior, devido ao bom desempenho da atividade durante o primeiro trimestre.

Os números finais do crescimento do PIB no segundo trimestre deste ano serão divulgados pelo Inegi em 29 de agosto.

