Chuvas torrenciais deixam dois mortos em Pequim

Duas pessoas morreram nesta segunda-feira em Pequim vítimas das chuvas torrenciais que afetam a região há vários dias, informou a imprensa estatal.

As equipes de emergência encontraram os dois corpos nos canais do distrito de Mentougou, em Pequim, de acordo com o jornal Diário do Povo.

As autoridades acionaram o alerta máximo nesta segunda-feira na capital da China diante do risco de inundações.

