Tempestade na Rússia deixa oito mortos e dez feridos

Oito pessoas, incluindo três crianças, morreram depois que uma tempestade com ventos semelhantes a de furacões varreu um acampamento de férias na região russa de Mari El, 650 quilômetros a leste de Moscou, disseram autoridades locais.

Centenas de pessoas estavam acampadas perto de um lago em um parque nacional nesta região, localizada ao longo da margem norte do rio Volga, quando uma tempestade repentina caiu no sábado.

O Comitê de Investigação da Rússia, responsável pelas principais investigações, disse em comunicado que os corpos de sete pessoas, incluindo três crianças, foram encontrados durante a noite.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Outra pessoa morreu no hospital, disse o comunicado.

Em outro comunicado, o Ministério de Situações de Emergência da Rússia informou que 29 pessoas ficaram feridas e 16 foram hospitalizadas. "Os veranistas não levaram em consideração as previsões do tempo", acrescentou o ministério em mensagem postada no Telegram.

O acampamento estava localizado às margens do Lago Ialtchik, no Parque Nacional Mari Tchodra, conhecido na região por suas florestas e rios.

O Comitê de Investigação disse que abriu uma investigação para determinar se o acampamento cumpria os critérios de segurança.

bur/msr/mb/aa