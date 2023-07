PRINCIPAIS NOTÍCIAS

RÚSSIA UCRÂNIA CONFLITO: Rússia frustrou ataques ucranianos em Moscou e na Crimeia

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

NÍGER GOLPE: Líderes da África Ocidental dão ultimato de uma semana a líderes golpistas no Níger

=== RÚSSIA UCRÂNIA CONFLITO ===

MOSCOU:

Rússia frustrou ataques ucranianos em Moscou e na Crimeia

A Rússia derrubou drones ucranianos que visavam Moscou e a península da Crimeia neste domingo (30), em ataques que danificaram duas torres de escritórios na capital e forçaram o breve fechamento de um aeroporto internacional.

(conflito Rússia drones Ucrânia, 685 palavras, já transmitida)

=== NÍGER GOLPE ===

ABUJA:

Líderes da África Ocidental dão ultimato de uma semana a líderes golpistas no Níger

Os líderes dos países da África Ocidental emitiram um ultimato de uma semana aos militares que derrubou o presidente no Níger e não descartaram o recurso à força para restabelecer a ordem constitucional, impondo ao mesmo tempo sanções financeiras.

(Níger golpe política Nigéria, 568 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- EUROPA

LISBOA:

Portugal recebe a JMJ após impacto do relatório sobre pedofilia na Igreja

O Papa Francisco tem um encontro marcado, nessa semana, com um milhão de jovens crentes de todo o mundo, em Portugal - um país profundamente católico, que há pouco tempo começou a refletir sobre a extensão do problema da pedofilia na Igreja.

(religião infância Vaticano papa Portugal pederastia católico-romano, 750 palavras, já transmitida)

CIDADE DO VATICANO:

Jovens de todo o mundo esperam o papa Francisco em Lisboa

Dois meses depois de uma cirurgia no abdômen, o papa Francisco chega a Lisboa na quarta-feira (2) para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), da qual participarão um milhão de jovens católicos de todo o planeta.

(religião igreja Vaticano papa jovens Portugal, 656 palavras, já transmitida)

CIDADE DO VATICANO:

Jornada Mundial da Juventude, o maior encontro católico do mundo

A Jornada Mundial da Juventude (JMJ), cuja 16ª edição começa na terça-feira (1º) em Lisboa, com a previsão de um milhão de participantes para ver o papa Francisco, é o maior encontro católico do mundo.

(religião igreja Vaticano papa JMJ jovens Portugal, Quadro, já transmitida)

-- ÁSIA

PEQUIM:

China enfrenta chuvas torrenciais do tufão Doksuri

A capital chinesa, Pequim, e sua região enfrentaram chuvas torrenciais neste domingo (30), causadas pelo tufão Doksuri, levando as autoridades a reforçarem as medidas contra as inundações e pedirem aos moradores que não saiam de casa.

(meteorologia tempestade China empresas, 452 palavras, já transmitida)

PESHAWAR:

Explosão em comício político no Paquistão deixa 39 mortos

Pelo menos 39 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas no noroeste do Paquistão neste domingo (30), quando uma bomba explodiu durante um comício organizado por um partido islâmico radical, informou a polícia.

(Paquistão atentado, 449 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

-- COPA DO MUNDO FEMININA:

AUCKLAND:

Noruega goleia Filipinas (6-0) e vai às oitavas da Copa feminina

Com um 'hat-trick' de Sophie Roman Haug, a Noruega goleou as Filipinas por 6 a 0 neste domingo (30) e se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo feminina com a segunda posição do Grupo A, atrás da líder Suíça.

(NOR PHI NZL fbl Mundial, 324 palavras, já transmitida)

SYDNEY:

Com gol no último minuto, Colômbia surpreende e vence Alemanha (2-1) na Copa feminina

A Colômbia conseguiu uma vitória histórica sobre a bicampeã mundial e favorita Alemanha por 2 a 1 neste domingo (30), em Sydney, com um gol no último minuto, e encaminhou sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo feminina.

(NZL COL fbl Mundial GER, 370 palavras, já transmitida)

-- AUTOMOBILISMO:

- Acompanhamento do Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]

AFP