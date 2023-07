Explosão de bomba em comício político no Paquistão deixa 16 mortos

Pelo menos 16 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas quando uma bomba explodiu no noroeste do Paquistão neste domingo (30), em um comício organizado por um partido islâmico radical, disseram fontes policiais.

"Um alto funcionário do partido deveria discursar no local, mas antes que ele chegasse, uma bomba explodiu, matando 16 pessoas e ferindo outras 52", disse à AFP Akhtar Hayat Gandapur, inspetor-geral da polícia da província de Khyber Pakhtunkhwa, na fronteira com o Afeganistão.

O ataque foi dirigido contra o partido religioso conservador Jamiat Ulema-e-Islam (JUI-F), que realizava uma reunião na cidade de Khar com vista às eleições de final do ano, segundo a mesmo fonte.

Anwar ul Haq, um alto funcionário da administração distrital, confirmou o número de mortos.

