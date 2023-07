Duas pessoas são mortas com tiros disparados próximo ao campus da Universidade da Flórida

Duas pessoas foram mortas com tiros disparados em uma multidão neste domingo, 30, na cidade que abriga a Universidade da Flórida. Policiais estavam conduzindo o controle de multidões no centro de Gainesville em um corredor comercial a vários quarteirões do campus da universidade, quando ouviram tiros, segundo o departamento de polícia em uma publicação que não revelava quantas pessoas foram baleadas.