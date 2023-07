China enfrenta chuvas torrenciais do tufão Doksuri

A capital chinesa, Pequim, e sua região enfrentaram chuvas torrenciais neste domingo (30), causadas pelo tufão Doksuri, levando as autoridades a reforçarem as medidas contra as inundações e pedirem aos moradores que não saiam de casa.

Para evitar qualquer incidente, muitos locais emblemáticos de Pequim anunciaram seu fechamento temporário, incluindo a Cidade Proibida e o popular parque de diversões Universal Studios, além de bibliotecas e museus.

O enorme Centro Nacional de Artes Cênicas, localizado perto da Praça da Paz Celestial, também fechou e cancelou sua programação de shows e óperas aos domingos.

Até pelo menos a tarde de segunda-feira, a China estará em alerta vermelho para fortes chuvas em uma grande área no norte do país, onde vivem centenas de milhões de pessoas; incluindo Pequim, com 22 milhões de habitantes; a metrópole vizinha de Tianjin, a província fronteiriça de Hebei, Shanxi, Shandong (leste) e Henan (centro).

O Ministério dos Recursos Hídricos elevou o alerta para o nível 2 neste domingo, devido ao risco de inundações, e mobilizou mais agentes para controlar as correntes de água e represas.

Em Pequim, mais de 27.000 pessoas que vivem em áreas de risco foram resgatadas e cerca de 20.000 em Shijiazhuang, uma grande cidade localizada 250 quilômetros a sudoeste da capital, segundo a mídia oficial.

Alguns rios podem ultrapassar os limites de alerta e deslizamentos de terra podem ocorrer em áreas montanhosas.

Pequim pediu a seus habitantes "que não saiam se não for necessário".

Uma medida que foi amplamente acatada pela população, já que na tarde de domingo havia muito menos pedestres e carros nas ruas.

O município exortou ainda as empresas a "não obrigarem os seus trabalhadores a se deslocarem ao local de trabalho se não for necessário".

Doksuri varre o sudeste da China desde sexta-feira e se desloca para o norte, onde sua influência está sendo sentida com chuvas torrenciais, segundo o serviço meteorológico chinês.

As autoridades são muito cautelosas com as fortes chuvas desde 2021, quando fortes inundações no centro do país mataram mais de 300 pessoas, principalmente na grande cidade de Zhengzhou.

Na ocasião, muitos motoristas ficaram presos pela subida repentina das águas nos túneis da rodovia, o que gerou polêmica, já que alguns acusaram o município de ter demorado a enviar alertas meteorológicos.

