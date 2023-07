Atacante Pedro denuncia agressão de preparador físico da comissão de Sampaoli

O atacante Pedro denunciou uma agressão do preparador físico da comissão técnica de Jorge Sampaoli após a vitória do Flamengo sobre o Atlético-MG por 2 a 1 no sábado (29), em Belo Horizonte, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, episódio que põe em dúvida a continuidade do treinador argentino no time carioca.

Depois do jogo, nos vestiários do estádio Independência, o preparador físico Pablo Fernández acertou um soco no rosto de Pedro, após um desentendimento entre ambos.

"Covardemente, sem motivo e inexplicavelmente, fui agredido, com um soco no rosto, por Pablo Fernández, membro da comissão técnica do Sampaoli", escreveu o jogador em suas redes sociais.

"Já passei por muitas provações aqui no Flamengo, mas nada se compara com a covardia sofrida hoje", acrescentou Pedro, que citou os "poucos minutos" que teve em campo nos últimos jogos.

O atacante prestou queixa pela agressão em uma delegacia de Belo Horizonte, onde Fernández também prestou depoimento.

A Polícia Civil de Minas Gerais informou em uma nota que "foram constatadas lesões leves no rosto e na boca" de Pedro, enquanto o preparador físico, de 54 anos, "assumiu o compromisso de comparecer à audiência perante o Juizado Especial Criminal para as medidas legais cabíveis".

O desentendimento entre Fernández e Pedro, que não entrou em campo contra o Atlético-MG, começou com uma "breve discussão" quando o jogador se retirou do aquecimento com os demais reservas do Flamengo, irritado por não ter sido utilizado nas primeiras substituições feitas por Sampaoli, disse o coordenador da polícia de Minas Gerais Marcos Pimenta.

Este não é o primeiro caso de agressão protagonizado pelo preparador físico.

Em 2021, quando trabalhava ao lado de Sampaoli no Olympique de Marselha, Fernández deu um soco em um torcedor do Nice que tinha invadido o campo em um clássico entre as equipes.

Depois do episódio, ele foi suspenso pela Liga Francesa.

O técnico Jorge Sampaoli afirmou neste domingo que "a única solução é a conversa", em uma publicação no Instagram, na qual se referiu a "uma noite horrível" para "Pablo (Fernández) e Pedro".

Sampaoli disse que pensa em alguma forma de ajudar ambos no conflito para "colocar o Flamengo no topo".

"Não tenho dormido pensando em como ajudar Pedro e Pablo (...) Aconteça o que acontecer, temos a obrigação de nos cuidar. Para nos mudar. Para unir. Para ser melhor", acrescentou o treinador.

Com a vitória de sábado, o Flamengo assumiu provisoriamente a vice-liderança do Brasileirão, com dois pontos à frente do Grêmio, que entra em campo contra o Goiás neste domingo.

O Flamengo começa na próxima quinta-feira o mata-mata de oitavas de final da Copa Libertadores contra o Olimpia do Paraguai, no Maracanã.

Mas o incidente entre o preparador físico de Sampaoli e Pedro colocou "em xeque" a continuidade no clube não só de Fernández, como também a do técnico argentino, de acordo com o portal ge.com.

msi/cl/cb