Zelensky visita posições das forças especiais ucranianas perto de Bakhmut

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, anunciou neste sábado (29) que visitou posições das forças especiais perto da linha de frente na região de Bakhmut, no leste do país, uma das áreas mais importantes de sua contraofensiva em andamento para repelir as forças russas.

"Estou aqui para parabenizar nossos soldados pelo profissionalismo e homenagear sua força", disse ele no Telegram.

O presidente ucraniano afirmou que não tem o direito de revelar as atuais operações das forças especiais, mas elogiou seu trabalho "verdadeiramente heroico".

Ele também postou dois vídeos, um mostrando-o entregando prêmios a soldados do exército ucraniano e o outro tirando selfies durante uma parada em um posto de gasolina.

O exército ucraniano iniciou uma contraofensiva no início de junho com o objetivo de repelir as forças russas dos territórios sob seu controle no leste e no sul, embora até agora com poucos resultados.

