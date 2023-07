Tenista russa é impedida de entrar na República Tcheca para disputar torneio

A tenista russa Anastasia Pavlyuchenkova, número 98 no ranking da WTA, anunciou neste sábado (29) que foi impedida de entrar na República Tcheca pelas autoridades do país, onde iria participar do Aberto de Praga.

Na sexta-feira, o Ministério do Interior tcheco informou que tinha impedido a entrada no país de uma jogadora de nacionalidade russa, sem revelar sua identidade.

"Não poderei participar do torneio em Praga na próxima semana. Sigo com a minha preparação em quadra dura para a etapa dos Estados Unidos. Nos vemos em Cincinnati", publicou Pavlyuchenkova em sua conta no Instagram.

A tenista russa, que já foi a número 11 do mundo, também compartilhou um comunicado da WTA que ressalta que "todas as jogadoras devem ser autorizadas a participar do circuito com base exclusivamente em seu mérito, sem discriminação".

A associação também promete continuar "estudando a situação, levando em conta as importantes considerações ligadas a essas questões geopolíticas complexas".

Segundo a agência de notícias tcheca CTX, três jogadoras russas deveriam participar do qualifying do Aberto de Praga neste fim de semana, enquanto a bielorrussa Aliaksandra Sasnovich (75ª) deveria entrar no torneio na próxima semana.

Em junho, em resposta à invasão da Rússia à Ucrânia, o governo da República Tcheca aprovou a proibição da participação de atletas russos e bielorrussos nas competições em território tcheco.

