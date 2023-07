Rússia diz que atacou centro de comando do exército ucraniano em Dnipro

O exército russo disse, neste sábado (29), que atacou na sexta um centro de comando do exército ucraniano em Dnipro, no centro-leste da Ucrânia, onde um míssil atingiu um prédio residencial e deixou nove feridos.

"Na tarde de 28 de julho, as forças armadas russas atacaram o centro de comando das forças ucranianas em Dnipro com armas de alta precisão", disse o Ministério da Defesa russo em um comunicado.

"O objetivo foi alcançado", acrescentou.

Autoridades de Kiev disseram na sexta-feira que um míssil russo atingiu um prédio residencial em Dnipro, ferindo nove pessoas, incluindo duas crianças.

As autoridades disseram que vários outros prédios foram atingidos, incluindo um prédio vazio do serviço de segurança do país.

