Putin defende prisão de vozes críticas durante 'conflito armado' com a Ucrânia

O presidente russo, Vladimir Putin, defendeu neste sábado a repressão crescente à sociedade civil e às vozes críticas no país, por considerá-la necessária no contexto "do conflito armado" com a Ucrânia.

"Estamos em 2023 e a Federação Russa está mergulhada em um conflito armado com um país vizinho. E acredito que devemos ter uma certa atitude em relação às pessoas que nos prejudicam dentro do país", disse Putin em entrevista coletiva com jornalistas locais. "Devemos ter em mente que, para ter sucesso, inclusive em uma zona de conflito, temos todos que seguir algumas regras."

Putin respondia a um repórter do jornal russo Kommersant, que havia lhe pedido para comentar as prisões recentes de um cientista político e de uma diretora de teatro. O presidente russo afirmou que ouvia o nome deles pela primeira vez, e que não estava a par "do que eles fizeram ou do que fizeram com eles", explicando que dava sua "opinião geral sobre o problema".

Desde o começo da guerra na Ucrânia e da aprovação de leis que proíbem a crítica, vários veículos russos viram-se obrigados a suspender suas atividades ou a deixar o país, e muitos opositores se exilaram ou foram presos.

Milhares de pessoas anônimas, ativistas e intelectuais receberam multas e duras penas de prisão.

